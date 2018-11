CAN 2019 - Eliminatoires (J5) : Le Nigeria et le Bénin bien placés, le programme de samedi

La 5eme journée des éliminatoires de la CAN 2019 se poursuit ce samedi à travers l'Afrique. Plusieurs équipes sont susceptibles de décrocher leur qualification. Le programme complet.

Suite de la 5eme journée des éliminatoires de la CAN 2019 ce samedi à travers l'Afrique. Vainqueur du Cameroun (2-0) vendredi soir,: tout autre résultat qu'une victoire des Flames qualifierait les Lions de l'Atlas. Suite à la victoire du Burundi au Soudan du Sud (2-5), un bon résultat du Mali au Gabon serait synonyme de qualification pour les Aigles. D'autres équipes ont leur destin entre leurs mains : le, qui n'a besoin que d'un nul en(ce point suffirait aussi aux Bafana Bafana), le, qu'une victoire en Gambie enverrait en phase finale, et l', qui n'a plus besoin que d'un point au moment de recevoir le Cap-Vert.Groupe A :16h : Guinée équatoriale – SénégalGroupe B :13h : Comores – MalawiGroupe C :16h : Gabon – MaliGroupe D :17h30 : Gambie – BéninGroupe E :14h : Afrique du Sud – Nigeria14h30 : Seychelles – LibyeGroupe K :15h : Namibie – Guinée-BissauGroupe L :14h : Ouganda – Cap-Vert