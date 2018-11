CAN 2019 - Eliminatoires (J5) : Le Niger sauve l'honneur, le Mozambique sort la Zambie

Dominatrice pratiquement tout le match, l’Angleterre a dû s’employer et s’en remettre à son capitaine Harry Kane pour se sortir du piège de la Croatie (2-1). Les Three Lions verront le Final Four en juin tandis que les Croates sont relégués en Ligue B.

Brozovic manque le break

On annonçait cette rencontre entre l’Angleterre et la Croatie comme une finale du Groupe 4 de la Ligue A,et le scénario n’a pas déçu. Au terme d’une fin de match en boulet de canon, les Three Lions ont validé leur ticket pour le Final Four en juin 2019 avec le Portugal . Les hommes de Gareth Southgate peuvent remercier Harry Kane qui a encore joué les sauveurs de la nation.Mais l'avant-centre de Tottenham s’est montré décisif dans le dernier quart d’heure. D’abord en devançant la sortie de Lovre Kalinic pour permettre à Jesse Lingard d’égaliser puis en offrant la victoire et la qualification aux siens à six minutes de la fin (2-1, 84eme), mettant fin du même coup à une disette de sept matchs en sélection.Une fin de match épique qui a failli tourner au cauchemar pour les Anglais. Largement dominatrice durant le premier acte, la sélection anglaise a buté sur un Lovre Kalinic en feu en ce dimanche après-midi et qui a permis à la Croatie de rester en vie pendant presqu’une heure. Les finalistes de la dernière Coupe du Monde ont semblé empruntés par moment mais ont bien cru faire le plus dur grâce à un numéro d'un Andrej Kramaric bien aidé par Eric Dier (56eme).Le tournant du match puisque Jesse Lingard va égaliser quelques secondes plus tard, et relancer complètement une sélection qui avait pris un coup derrière la tête avec l’ouverture du score de Vatreni. Dans ce second acte complètement fou, les coéquipiers de Luka Modric repartent de Wembley le plein de regrets et joueront en Ligue B après cette défaite...