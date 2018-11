CAN 2019 - Eliminatoires (J5) : Le Mali gagne au Gabon (0-1) et se qualifie

STATS | Check out the full-time stats! Which team had the better overall performance? #TotalAWCON18 #GHAALG pic.twitter.com/5wvCCKdOes — Total Women's Africa Cup of Nations (@CAF_AWCON) 17 novembre 2018

Des débuts réussis. Les footballeuses ghanéennes ont lancé leur CAN Féminine 2018 de la meilleure des manières en s'imposant 1-0 face à l'Algérie, ce samedi à Accra, lors du match d'ouverture. Grâce à un but de(13e), le pays organisateur a pris les rênes du groupe A, également composé duet du, contre des Algériennes qui figurent pourtant parmi les outsiders de la grande messe du football africain féminin. A lire aussi >> CAN féminine 2018 : le calendrier complet Dans une impressionnante ferveur populaire au, les locales ont été constamment dangereuses, notamment par la talentueuse capitaine. Mais c'est la jeune défenseure(20 ans) qui a signé l'unique but de la rencontre, d'un magnifique boulet de canon à plus de 30 mètres des cages adverses. Il convient de noter également que l'autre match de ce groupe A opposera en soirée les "" duet les "" duà 18h30 GMT pour le premier choc de cette édition.