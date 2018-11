CAN 2019 - Eliminatoires (J5) : L'Angola bat le Burkina Faso (2-1) et lui complique la vie

PSG : Eric Bailly en renfort ?

Milan AC : Une offre refusée pour Medhi Benatia

Watford: Chuka Okaka en route vers Fulham

Officiel : Anthony Modeste revient au FC Cologne

AS Rome : Daniele De Rossi, une prolongation et une reconversion ?

Il ne devrait certes pas y avoir de grands bouleversements, mais le Paris Saint-Germain va sans doute chercher à effectuer quelques ajustements dans son effectif à l'occasion du Mercato hivernal. Même si la priorité sera probablement d'attirer une sentinelle, le PSG pourrait aussi tenter de se renforcer en défense centrale. A en croire les informations du Daily Mail, les dirigeants du club de la Capitale seraient en tout cas intéressés par Eric Bailly. Arrivé à Manchester United à l'été 2016, l'international ivoirien de 24 ans est assez peu utilisé depuis le début de la saison. José Mourinho ne semble plus vraiment compter sur lui et ne l'a titularisé qu'à trois reprises en Premier League. Actuellement avec la sélection de Côte d'Ivoire, qui se rend en Guinée ce dimanche dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2019, le natif de Bingerville pourrait donc être tenté de profiter du Mercato d'hiver pour trouver une porte de sortie. Outre le PSG, deux écuries londoniennes, en l'occurrence Arsenal et Tottenham, le suivraient de près. Reste à savoir si les Red Devils seraient disposés à se séparer facilement du joueur formé à l'Espanyol Barcelone, qu'ils avaient recruté contre 38 millions d'euros.Sous contrat jusqu’en juin 2020 avec la Juventus Turin, le défenseur central international marocain Medhi Benatia (31 ans) aurait fait l’objet d’une première offre de la part du Milan AC. Désireux de renforcer leur arrière-garde, les Rossoneri auraient lancé les hostilités avec une demande de prêt. Une opération accompagnée d’une option d’achat obligatoire de quinze millions d’euros, mais la Vieille Dame n’aurait pas donné suite. Apparu à cinq reprises cette saison en Serie A, le natif de Courcouronnes serait effectivement susceptible de faire ses valises, mais les dirigeants turinois auraient fixé la barre un peu plus haut. Des formations anglaises, dont Arsenal, pourraient aussi être intéressées par le profil de l’ancien joueur du Bayern Munich, qui est aussi passé par la Roma et l’Udinese après ses débuts en France (Marseille, Tours, Lorient, Clermont).Sous contrat jusqu’en juin 2021 avec Watford, l’attaquant international italien Stefano Okaka (29 ans) disposerait d’une touche avec Fulham. Selon TMW, Claudio Ranieri, le nouveau manager des Cottagers, pourrait essayer de le récupérer lors du Mercato d’hiver. Alors que les deux hommes ont déjà travaillé ensemble à la Roma, un prêt avec option d’achat pourrait être envisageable. Recruté pour six millions d'euros il y a deux ans, l’originaire de Lagos n’aurait pas l’intention de poursuivre l’aventure avec les Hornets.Après avoir notamment été annoncé en Süper Lig et en Bundesliga au cours des dernières semaines, Anthony Modeste (30 ans) est officiellement de retour en Europe. Après une expérience infructueuse avec Tianjin Quanjian, l’attaquant français retrouve tout simplement Cologne, son ancien club. L’ex-joueur de Nice, Bordeaux et Hoffenheim s’est engagé jusqu’en juin 2023 avec l’écurie allemande, qui occupe actuellement la seconde place de la deuxième division allemande, avec trois longueurs de retard sur Hambourg. Le natif de Cannes va retrouver Jonas Hector ou encore Timo Horn sous les ordres de Markus Anfang.En fin de contrat avec la Roma, son club de toujours, le milieu de terrain récupérateur international italien Daniele De Rossi (35 ans) pourrait rempiler pour une saison. Il s’agirait du plan des Giallorossi qui souhaiteraient ensuite lui confier les rênes de la Primavera, une équipe actuellement entraînée par… son père Alberto, a-t-on appris dans les colonnes du Corriere dello Sport.