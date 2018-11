CAN 2019 - Eliminatoires (J5) : Hervé Renard : «C'est de plus en plus difficile»

Hervé Renard a salué la performance de ses hommes dans un match qualificatif à la CAN 2019 compliqué face au Cameroun (2-0). Grâce à cette victoire, les Lions de l'Atlas prennent la tête du groupe B mais ne sont toujours pas assurés de se qualifier.

Un Maroc leader mais pas encore qualifié

Le Maroc était sous pression ce vendredi soir face au Cameroun (2-0). Une victoire était importante pour la qualification à la CAN 2019, mais surtout pour se rassurer après une double-confrontation poussive face aux Comores.. Hervé Renard est revenu sur ce match difficile en conférence de presse. « C'était une équation très difficile. On devait créer du jeu tout en sachant les qualités du Cameroun en contres. Vous perdez un ballon dans une zone un peu crucial et ça peut faire très mal. C'est le genre de matchs qui se gagne sur un coup du sort. On a su continuer à rester haut et on a fait la différence grâce à une super frappe d'Hakim Ziyech. C'est un joueur fantastique. Sofiane Boufal a aussi fait une bonne entrée. On devait garder un bon équilibre pour pouvoir lâcher les chevaux quand il le faut. »Mais malgré cette victoire, les partenaires de Younes Belhanda ne sont pas encore certains de participer à la prochaine Coupe d'Afrique.. L'occasion pour le sélectionneur du Maroc de parler de ces petites nations qui viennent de plus en plus croquer une part dans un gâteau autrefois réservé à quelques pays. « Ces pays sont difficiles à jouer. Les matchs sont tous disputés et se jouent sur peu de choses. Aujourd'hui, je pense qu'en Afrique c'est de plus en plus difficile. Madagascar se qualifie pour la CAN, la Mauritanie n'est pas loin. Il y a beaucoup de pays qui travaillent très bien ce qui fait que le niveau se resserre. C'est très bien car ça aidera l'Afrique à être de plus en plus attractive. Mais nous, en tant que professionnels, on ne peut pas se dire que l'on va être sûr de se qualifier, on se doit d'être toujours bons. »Si la qualification n'est pas encore acquise, la situation sera plus claire en début d'après-midi. Il ne restera alors plus qu'un match à jouer pour tout le monde. Et le Maroc pourrait déjà être qualifié si le Malawi ne gagne pas.