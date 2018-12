🔴CAN 2019 : Ce sera en Egypte ou en Afrique du Sud !

BBC - Footballeur africain de l'année : Mohamed Salah conserve le trophée

CAF - Joueur africain de l'année : La liste réduite à 10 joueurs, Koulibaly zappé ! La Confédération africaine de football (CAF) a dévoilé vendredi la "shortlist" de dix joueurs restant en course pour le trophée du joueur africain de l'année, qui sera couronné le 8 janvier 2019 à Dakar. Figurent dans cette sélection les trois anciens vainqueurs (Pierre-Emerick Aubameyang, Riyad Mahrez, Mohamed Salah), ainsi que Sadio Mané, Mehdi Benatia, Alex Iwobi et André Onana, mais aussi trois joueurs locaux : Anice Badri (Espérance Tunis), Denis Onyango (Mamelodi Sundowns) et Walid Soliman (Al-Ahly). Déjà oublié dans la liste des nommés la saison dernière, Kalidou Koulibaly, le défenseur le plus coté du moment tous continents confondus, n'a visiblement pas été jugé digne de figurer dans ce Top 10, tout comme d'ailleurs le Marocain Hakim Ziyech. Etonnant. THE TOP 10 SHORTLIST: African Player of the year #CAFAWARDS18 pic.twitter.com/0lTh0cNZyx — CAF (@CAF_Online) 14 décembre 2018

Ci-après un récap des faits saillants ayant marqué hier le monde du football:Bis repetita pour Mohamed Salah. L'attaquant égyptien de Liverpool a remporté vendredi pour la deuxième année consécutive le prix du Footballeur africain de l'année remis par la BBC. Le joueur de 26 ans a devancé le Marocain Medhi Benatia (Juventus Turin), les Sénégalais Kalidou Koulibaly (Naples) et Sadio Mané (Liverpool), ainsi que le Ghanéen Thomas Partey (Atlético Madrid) à l'issue d'une consultation en ligne. Plus de 650 000 votes ont été enregistrés cette année, un record pour le prix.Le Sénégal conserve son trophée. Les Lions de la Teranga ont remporté la CAN de Beach Soccer 2018 aux dépens du Nigeria (6-1), vendredi à Charm El Cheikh (Egypte). Il s'agit du cinquième trophée remporté par les Sénégalais dans la compétition. Les deux finalistes représenteront l’Afrique à la Coupe du monde de la discipline l’an prochain au Paraguay. L'Egypte, pays organisateur, se console en terminant sur la troisième marche du podium, grâce à une victoire sur le Maroc (3-2) lors de la petite finale.Les 16emes de finale aller de la Ligue des Champions africaine débutaient au nord vendredi. Chez lui, Al-Ahly a fait le nécessaire face aux Ethiopiens de Jimma Kenema (2-0). Marwan Mohsen a inscrit les deux buts des finalistes sortants avant la pause. Un avantage qui devrait suffire à obtenir une qualification tranquille la semaine prochaine. Toujours en Egypte, le Horoya AC, désormais coaché par Patrice Neveu, s'est lourdement incliné face aux Libyens d'Al-Nasr Benghazi (3-0). Incapables de marquer le moindre but, les Guinéens auront fort à faire pour renverser la vapeur lors de la manche retour au stade du 28-Septembre de Conakry. Enfin, le CS Constantine– Jimma Kenema (ETH) : 2-0 Buts : M.Mohsen (6eme, 38eme).– Horoya (GUI) : 3-0– Vipers SC (OUG) : 1-0 But : Beldjilali (15eme).Dans le viseur de l’UEFA depuis de longs mois, le Milan AC a été sanctionné dans le cadre du fair-play financier. Ayant reçu 12 millions d’euros pour sa participation à la Ligue Europa, le club ne touchera jamais cette somme puisqu’elle a été retenue comme amende. De plus, Gennaro Gattuso, s’il est toujours jours en place, ne pourra inscrire que 21 joueurs lors des deux prochaines campagnes européennes en cas de qualification (2019-2020, 2020-2021). A ces deux sanctions, l’UEFA a également brandi la menace de l’exclusion de toute compétition européenne à partir de 2022 et pendant deux ans si le Milan AC n’arrivait à se mettre en conformité avec le FPF et à rétablir son équilibre économique d’ici le 31 juin 2021.