Amiens a dĂ©crochĂ© un succĂšs presque miraculeux sur le terrain de Guingamp. MĂȘme si Christophe PĂ©lissier a fait les bons choix.

AprĂšs sa victoire Ă Guingamp, ce samedi, dans le cadre de la 17eme journĂ©e de Ligue 1, Amiens est provisoirement sorti de la zone rouge. Et certains joueurs de l’ASC se demandent encore comme cela a Ă©tĂ© possible. Les Picards ont Ă©tĂ© outrageusement dominĂ© en premiĂšre pĂ©riode et Ă la mi-temps, ils n’imaginaient pas s’en sortir avec les trois points. « Cette victoire est un petit miracle, a d’ailleurs confiĂ© Thomas Monconduit Ă BeIN SPORTS. En deuxiĂšme pĂ©riode, on n’a pas montrĂ© grand-chose non plus, mĂȘme si on a gagnĂ© un peu plus de duels au milieu de terrain. On y a cru sur le peu d’occasions que l’on a eu. Je crois qu’on fait deux ou trois tirs, on a concrĂ©tisé ».Comment ? « On est passĂ© en 4-4-2 », a rappelĂ© le milieu de terrain. « On a rĂ©Ă©quilibrĂ© l’organisation de l’équipe Ă la mi-temps afin d’avoir un peu plus de poids devant », a prĂ©cisĂ© Christophe PĂ©lissier au micro du diffuseur. L’entrĂ©e de Lefort en lieu et place de Blin a permis Ă GnahorĂ© de rĂ©gner sur le milieu de terrain. Et mĂȘme de marquer, sur l’une des rares occasions amiĂ©noises. « Les semaines prĂ©cĂ©dentes, on avait un peu pĂ©chĂ© dans la finition, a notĂ© Monconduit. Aujourd’hui, on a Ă©tĂ© trĂšs rĂ©alistes. Mardi, on avait Ă©tĂ© supĂ©rieur Ă Monaco et on avait perdu. Aujourd’hui, Guingamp nous a Ă©tĂ© supĂ©rieur et on gagne. Comme quoi, il n’y a pas de logique dans le foot ». Ce n’est pas l’EAG qui dira le contraire.