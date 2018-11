Officiel: le Cameroun perd l'organisation de la CAN 2019

Un match important pour la qualification à la Coupe du Monde 2019. Voici les déclarations d'avant match :Nous étions venus au Ghana avec la ferme intention de jouer une troisième finale d'affilée et, cette fois, de la gagner. Hélas il nous a manqué un petit quelque chose et notre ambition ne s'est pas réalisée. Tout le monde dans l'équipe a eu beaucoup de mal à digérer l'échec contre le Nigeria. Le temps des pleurs est terminé. A défaut de trophée nous allons tout mettre en oeuvre pour franchir le dernier obstacle, le Mali, dont dépendra notre présence ou non à la Coupe du monde, au mois de juin prochain en France. Il nous reste 90 minutes à souffrir, les Lionnes sur le terrain, mes adjoints, les remplaçantes et moi sur le banc. De lourdes minutes qui s'écouleront sans doute lentement. C'est ainsi. Vous savez quel est l'enjeu; il est le même pour notre adversaire.Le premier objectif, la finale et le titre, nous l'avons raté; le deuxième c'est d'être présentes à la Coupe du monde l'année prochaine. Croyez-moi, toute l'équipe va se livrer à fond, même au-delà de ses forces si nécessaire. J'ai pleuré après la séance des tirs au but avec les Nigérianes. J'ai ressenti comme une grande douleur. En dépit de cet échec, je continue de croire en nos qualités. Il y a parmi les Lionnes beaucoup de grandes joueuses, un groupe uni, volontaire. Contre le Mali, ce sera tous pour une et une pour tous. Je voudrais ajouter ceci: lorsque nous décidons de nous battre pour le pays, nous devons comprendre qu'il s'agit de sport et que tout peut arriver. Lorsque nous sommes attaquées et insultées pour avoir perdu un match, nous nous posons beaucoup de questions. Ce n'est pas le meilleur comportement. Les gens doivent comprendre que dans le sport, tout peut arriver.Le tournoi se termine peu à peu et il reste la 3ème place synonyme de Coupe du monde. Juste après le match contre l'Afrique du Sud, nous nous sommes mobilisées et réorganisées. Nous nous sommes conscientisées pour le match contre le Cameroun. Nous savons ce qui est en jeu et nous nous sommes immédiatement préparées pour le dernier rendez-vous de la CAN Total 2018. Bien sûr, nous sommes très optimistes avant ce match. Nous avons rencontré en poule les Camerounaises. Nous avons perdu 1-2 après avoir marqué les premières. Nous avons identifié les erreurs de notre défense et nous avons travaillé en conséquence. Le terrain décidera. Quel que soit le résultat je pense que l'équipe a rempli son contrat en intégrant pour la première fois le carré d'as. Maintenant je vous laisse imaginer quel sentiment nous animerait si les femmes allaient à la Coupe du monde avant l'équipe des hommes. Le pays nous prendrait un peu plus au sérieux. Et toutes ces filles qui composent l'équipe et leurs camarades qui se battent pour faire vivre leur football dans nos clubs pour dresser fièrement la tête.Après notre échec contre l'Afrique du Sud, nous nous sommes réunies pour parler de la tâche qui nous attend devant les Camerounaises. Nous sommes entrées très vite dans cette ultime confrontation. Entre nos équipes de 2016 et de 2018, nous avons constaté pas mal de changements et surtout de progrès. On a déjà évoqué entre nous la prochaine Coupe d'Afrique, dans deux ans au Congo. Le combat continue. Nous avons rempli notre premier devoir, terminer parmi les quatre meilleures équipes d'Afrique. Mais nous aimerions bien figurer sur le podium.