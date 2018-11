CAN 2019 - Burkina Faso : Préjuce Nakoulma appelé en refort

Chine 🇨🇳 : Gros coup dur pour Cédric Bakambu ! Blessé hier lors du dernier match de la saison, l'attaquant congolais 🇨🇩 est forfait pour le derby face au Congo Brazzaville. #FranceFootball indique qu’il devrait être absent aussi pour la finale de la coupe de Chine. pic.twitter.com/5B8o9GmoML — Leopard Leader Foot (@leopard243) 12 novembre 2018

Info : coup dur pour #Bakambu. Blessé hier lors du dernier match de la saison avec son club chinois, l'attaquant est forfait pour le derby entre la #RDC et le #Congo (Éliminatoires #CAN2019). Il pourrait aussi rater la finale de la Coupe de Chine, prévue à la fin du mois. pic.twitter.com/70GupJIHU8 — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) 12 novembre 2018

Coup dur pour les Léopards de la République Démocratique du Congo. Blessé à la cheville dans la nuit de dimanche à lundi lors du dernier match de la saison en D1 chinoise sous le maillot de, le buteur vedette de la RDC,, devrait malheureusement être éloigné des terrains pendant une longue période. En effet, et si les médecins de l’écurie chinoise n’ont pas encore précisé la date exacte du retour de leur super star congolaise, la presse locale n’inspire guère à l’optimisme et certains médias annoncent que le joueur risque même de manquer la finale de la Coupe de Chine, prévue à la fin du mois de novembre. Ce qui représenterait un énorme coup dur pourmais surtout pour la sélection congolaise qui perd l'un de ses meilleurs atouts offensifs en vue du très attendu derby face au, et ce, à l'occasion de la 5ème levée des éliminatoires de la. A lire aussi >> Eliminatoires CAN 2019 (J5): le programme complet Il convient de rappeler que le désormais " joueur le plus cher de l'histoire du football africain" comptabilise cette saison l’impressionnant total de 19 réalisations en 23 apparitions. "BakaGoal" doit désormais s’armer de courage. Toute l’équipe d'lui souhaite un prompt rétablissement.