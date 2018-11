CAN 2019 - Algérie : Brahimi forfait, Belmadi évoque les absences

Si Djibril Sidibé et Steve Mandanda ont repris l’entraînement collectif ce mercredi avec l’équipe de France, Nabil Fekir était lui toujours à l’écart. Le Lyonnais devrait retrouver l’ensemble du groupe jeudi selon L’Equipe.

Mardi, Djibril Sidibé, Steve Mandanda et Nabil Fekir ont eu droit à des séances à la carte pour finir de soigner leurs pépins physiques respectifs. Comme l’indique L’Equipe, seuls le latéral monégasque et le portier marseillais ont repris l’entraînement collectif avec les Bleus mercredi, alors que le premier était touché à un mollet et que le second avait pris une béquille. Le milieu de terrain lyonnais, qui souffre des adducteurs, est de son côté resté à part pour effectuer un travail individualisé à deux jours de la rencontre de Ligue des Nations face aux Pays-Bas (vendredi, 20h45). Son retour avec le reste du groupe est prévu pour jeudi.