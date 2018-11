CAN 2018 (Féminines) : Les Nigérianes sortent les Camerounaises et joueront le Mondial

STATS | Check out the full-time stats! Which team had the better overall performance? #TotalAWCON18 #CMRNGA pic.twitter.com/UU3lBINYwy — Total Women's Africa Cup of Nations (@CAF_AWCON) 27 novembre 2018

Total Woman of the match for Cameroon vs Nigeria No 3 of Cameroon : Njoya Ajara#TotalAWCON18 pic.twitter.com/v5mRjFEpdR — Total Women's Africa Cup of Nations (@CAF_AWCON) 27 novembre 2018

LINE UP | The starting XI for the upcoming match #CMRNGA #TotalAWCON18 pic.twitter.com/M7ZMTDvcgb — Total Women's Africa Cup of Nations (@CAF_AWCON) 27 novembre 2018

mardi 27 novembre 2018

Vendredi 30 novembre 2018

Samedi 1er décembre 2018

Jusqu’au bout de l’effort, les deux équipes se sont livrées un duel épique qui n’a donné son vainqueur qu’à l’issue des tirs au but. Plus d'informations à venir...Voici les résultats complets ainsi que le calendrier des demi-finales de laDemie 1 : Cameroun –0-0, 2-4 aux tirs au but Demie 2 : Afrique du Sud– Mali, 18h30 GMT (à Cape Coast)– Perdant Demie 2, 18h30 GMT (à Cape Coast)– Vainqueur Demie 2, 18h30 (à Accra) A lire aussi >> CAN 2018 : résultats et classements à l’issue de la phase de poules