CAN 2018 (Féminines) : Le Nigeria remporte son neuvième titre continental

Pour la première entre les deux clubs en première division, Nîmes a parfaitement géré sa rencontre, enfonçant encore plus des Amiénois aux abonnés absents. Les Picards ne sont d’ailleurs plus très loin de la zone rouge.

L1 (15eme journée) / NIMES - AMIENS : 3-0

C’est dans une rencontre à sens unique que Nîmes recevait Amiens pour la première fois de son histoire en Ligue 1. Solidaires, les Crocos ont immédiatement imposé leur rythme. Avec un bloc très haut, une première titularisation réussie pour Jordan Ferri, les locaux ont su profiter des espaces laissées par la défense amiénoise très souvent en retard et inattentive. Largement détenteurs de la possession, les Nîmois se montrent pourtant maladroits au début de rencontre. Seulement deux tirs cadrés après 35 minutes.Une fois les quelques approximations passées, Denis Bouanga a pris les choses en main techniquement pour son équipe, inscrivant le premier but de la rencontre. Le Gabonais a tout fait aux hommes de Christophe Pélissier, parfois spectateurs des prouesses du meilleur buteur de Nîmes. Mais ce n’était qu’un début. Le cauchemar a réellement commencé pour les Amiénois lorsque Rachid Alioui a fait son entrée sur la pelouse à la place de Clément Depres. Placé en pointe, il n’a pas fallu beaucoup de temps au Marocain pour être efficace et inscrire au passage le 1 800eme but du NO en Ligue 1. Débordant souvent sur le côté, l’attaquant a totalement décontenancé Gouano et même Adénon, plus nerveux en seconde période de par les ravages provoqués par le duo des Crocos.La mauvaise saison des Picards continue. Ils passent d’ailleurs la barre des 10 défaites et conservent leur place de deuxième pire défense du championnat avec 27 buts encaissés. Une ligne arrière qui peine à se solidifier, un milieu quasiment absent n’arrivant pas à s’imposer et une attaque trop peu servie, et Amiens se retrouve 17eme du classement. Malgré un Régis Gurtner présent pour limiter la casse, la formation entraînée par Christophe Pélissier se dirige droit vers une série noire, encaissant les scores fleuves, comme ce fut déjà le cas contre Marseille, le week-end dernier à domicile.Première occasion pour Nîmes ! Lancé dans la profondeur par Bouanga, Depres profite de la glissade d'Adenon pour tenter sa chance du droit, dans un angle fermé. Gurtner boxe le ballon.Mendoza reste au sol. Lancé sur le côté gauche par une déviation de Bodmer, l'attaquant d'Amiens reçoit un coup de poing sur la sortie de Bernardoni.Quel retour de Gouano sur Depres ! A l'entrée de la surface, l'attaquant nîmois filait au but, mais le capitaine picard surgit de derrière et adresse un tacle parfait.But de Nîmes ! Sur un centre de Maouassa, Thioub tente sa chance mais butte sur Dibassy. Le défenseur amiénois relance néanmoins le ballon directement dans les pieds de Bouanga qui place son plat du pied dans le petit filet de Gurtner !Sur le côté gauche de la surface, Bouanga élimine Adenon d'un crochet du droit et tente sa chance. Gurtner permet aux siens de rester dans le match.But de Nîmes ! But d'Alioui ! La paire Bouanga-Alioui fait mal ! Lancé sur le côté droit par Ferri, l'ancien Lorientais centre pour son coéquipier seul au milieu de la surface. L'attaquant marocain n'a plu qu'à la mettre au fond.But de Nîmes ! Alioui s’offre son premier doublé de la saison ! Gnahoré perd le ballon au profit de l'ancien Guingampais. L'attaquant nîmois combine avec Bouanga sur le côté droit et place un plat du pied droit entre les jambes de Gurtner !Il a été le véritable maître à jouer de Nîmes. Denisa démontré qu’il était un des atouts techniques du promu cette saison. Et aussi son meilleur buteur. Bien placé pour ouvrir le score, il a également créé énormément d’espace en lançant ses coéquipiers dans le dos de la défense amiénoise.Coaching gagnant pour Christophe Pelissier. En sortant Clément Dépres pour Rachid, l’entraineur de Nîmes n’a pas perdu au change. Immédiatement décisif, le Marocain a écrit une petite part de l’histoire du club ce samedi soir en se montrant très adroit devant le but de Régis Gurtner.La puissance de Sadaaura posé des problèmes sur le couloir droit. Un peu en difficulté lors des premières minutes, le Franco-Sénégalais a lui aussi permis de casser les lignes amiénoise. Sa présence dans l’axe a également perturbé la défense, poussant Dibassy à dégager directement dans les pieds de ses coéquipiers.Bakayen’a pas passé une bonne soirée. En retard sur ces interventions dès l’entame de la rencontre, le défenseur amiénois a manqué de concentration, offrant même un but à Denis Bouanga.Le milieu amiénois n’était pas présent, Thomasnon plus. Souvent en retard dans ses duels, provoquant d’ailleurs une grosse faute sur Téji Savanier, le numéro 6 a marqué par son manque de solutions, lorsque Mathieu Bodmer a tenté de perturber les Nîmois par des déviations.Hormis un beau coup-franc écarté par Bernardoni, Samann’a pas su apporter sa folie et son sens du jeu qui auraient pu faire tellement de bien à Amiens. L’Iranien a même craqué sur la fin de rencontre écopant d’un carton jaune.Match bien orchestré par M.Abed, qui a sanctionné quatre Amiénois et un Nîmois à juste titre.Temps sec – Pelouse très humide: M.Abed (: Bouanga (45eme) pour Nîmes - Alioui (76eme), Alioui (87eme): Mendoza (6eme), Dibassy (22eme), Adénon (60eme) et Ghoddos (83eme) pour Amiens - Ripart (81eme) pour Nîmes: AucuneBernadoni () - Ripart (), Lybohy (), Briancon (cap) (), Maouassa () - Valls (), Savanier (), Ferri () puis Bobichon (83eme) - Bouanga (), Depres () puis Alioui (63eme), Thioub () puis Bozok (77eme): Valette (g), Paquiez, Miguel, Guillaume: B.BlaquartGurtner () - El Hajjam (), Gouano (cap) (), Adenon (), Dibassy (), Lefort () puis Gnahore (46eme -) - Blin (), Bodmer () puis Ganso (63eme),n Monconduit () puis Timite (76eme) - Ghoddos (), Mendoza (: Dreyer (g), Krafth, Sa.Sy, R.Kurzawa: C.Pelissier