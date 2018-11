CAN 2018 (Féminines) : Le Mali climatise le Ghana, le Cameroun sort l'Algérie

Résultats et classement du Groupe A:

Annoncées comme étant les grandes favorites de laen compagnie du Nigeria, lesduassument leur statut. En effet, et après leur succès peu reluisant face aux Aiglonnes du(2-1) lors de leur première sortie, les vice-championnes d’Afrique n’ont pas fait de détails en disposant facilement des Ladies Fennec de l'(3-0) ce mardi dans le Groupe A. Des réalisations signées(14e),(55e) et(61e) permettent ainsi aux Lionnes d’enchaîner une deuxième victoire d’affilée. A lire aussi >> CAN 2018 : le classement des buteuses Il convient de noter également que les Camerounaises ne sont pas encore mathématiquement qualifiées. Leur troisième rencontre vendredi prochain à, face au, pays hôte, sera décisive.Cameroun 3 - 0 Algérie Ghana 1 - 2 MaliGhana 1 – 0 Algérie Mali 1 – 2 Cameroun) Cameroun : 6 pts (+4) 2) Mali : 3 pts (0) 3) Ghana : 3 pts (0) 4) Algérie : 0 pt (-4)>> CAN 2018 : le calendrier complet