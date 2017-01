CAN 2017 : Maurizio Sarri pense que la CAN en janvier, c'est absurde

L’entraîneur de Naples, Maurizio Sarri, s’est indigné de l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations pendant le mois d’hiver. Son équipe a perdu deux cadres (Ghoulam et Koulibaly) et un joueur de la rotation (El Kaddouri) à cause de leur participation à la CAN avec leurs sélections.

« Pour moi, c’est une absurdité que la Coupe d’Afrique se joue en janvier », a déclaré Sarri en conférence de presse. « Nous sommes privés de trois joueurs par la Coupe d’Afrique, ce qui est quelque chose de monstrueux. Si j’étais président de club, j’engagerais toutes les batailles judiciaires nécessaires pour que cela s’arrête », a-t-il ajouté.

Troisième de la Serie A, le Napoli jouera contre le Milan AC ce samedi à San Siro. Un match que les napolitains devraient aborder sans trois joueurs partis à la CAN : le défenseur central sénégalais Kalidou Koulibaly, le latéral gauche algérien Faouzi Ghoulam et l’attaquant marocain Omar El Kaddouri.