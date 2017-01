CAN 2017 : ils vont nous manquer…

On y est presque. Plus que quelques heures à patienter et le football africain va régner en maître sur la planète du ballon rond. En effet, la Coupe d’Afrique des Nations 2017 démarre le 14 janvier à Libreville, au Gabon. L’événement qui rassemble les 16 meilleures équipes du moment, sera toutefois marqué par l’absence de certains grands noms du football continental, dont les équipes sont pourtant qualifiées.

Blessés, fraîchement retraités, non-qualifiés ou non appelés, nombreux sont les absents de marque de cette 31ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations.

Coup de projecteur sur les grands absents de la compétition :

Yaya Touré (Côte d’Ivoire) :

L’emblématique capitaine des Eléphants de la Côte d’Ivoire a annoncé le 20 septembre 2016 à 33 ans, la fin de sa carrière internationale. Finaliste de la CAN à deux reprises, en 2006 et en 2012, l’homme aux 102 sélections a été l’un des grands acteurs du dernier sacre de la sélection ivoirienne en 2015 en Guinée équatoriale. Pour cette édition Yaya Touré a expliqué vouloir laisser la place aux jeunes.

Yannick Yala Bolasie (RD Congo) :

Les Léopards de la République Démocratique du Congo, 3èmes de l’édition précédente, devront tout simplement faire sans leur élément majeur. En effet, le véloce ailier de 27 ans, capable de faire la différence à lui seul balle au pied, s’est malheureusement grièvement blessé aux ligaments du genou droit avec Everton début décembre. Cédric Bakambu et Dieumerci Mbokani, entre autres, devront tenter de faire oublier l’absence de la star de l’équipe.

Gervinho (Côte d’Ivoire) :

Le successeur de Yaya Touré pour porter le brassard des Elephants ne pourra honorer la sélection ivoirienne de sa présence. Touché au ligament d’un genou en octobre, l’attaquant vedette de Hebei Fortune (Chine) ne pourra prendre part à la compétition. Toutefois, les champions d’Afrique en titre seront encore une fois redoutables et demeurent parmi les favoris pour la victoire finale.

Joël Matip (Cameroun) :

Le défenseur de Liverpool qui a mis entre parenthèses sa carrière internationale depuis la Coupe du monde 2014, a encore une fois décidé de décliner l’appel patriotique pour se consacrer pleinement à son club. Le natif de Bochum (Allemagne) explique qu’il ne compte pas perdre le privilège de s’affirmer encore plus au sein de sa nouvelle équipe.

Ce n’est pas le premier ni le dernier talent Camerounais qui préfère contribuer au rayonnement de son club plutôt que défendre les couleurs de sa patrie, mais cela n’empêchera certainement pas les Lions Indomptables d’être comme à l’accoutumé, à la poursuite du sacre final.

Demba Ba (Sénégal) :

L’international sénégalais de Shanghai Greenland Demba Ba (22 sélections, 4 buts), auteur d’une première moitié de saison tonitruante en Chine avec 14 réalisations en 16 apparitions, a été victime d’une fracture du tibia en juillet dernier et ne sera donc malheureusement pas du déplacement au Gabon. Toutefois, avec Moussa Sow, Famara Diedhiou ou encore Diao Baldé Keïta, les Lions de la Terranga restent bien armés en attaque.

Le Gabon 2017 sera donc bien dépourvu en vedettes, toutefois de grands talents africains seront au rendez-vous : de Riyad Mahrez, le tout récent meilleur joueur continental récompensé par la CAF, à Pierre-Emerick Aubameyang en passant par Sadio Mané, Cèdric Bakambu, Salomon Kalou, André Ayew, Mohamed Salah ou encore Emanuel Adebayor, le grande messe africaine aura certainement fière allure.

