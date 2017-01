CAN 2017 : le Cameroun élimine le Gabon !

Dans une chaude ambiance et face à une impressionnante ferveur populaire au Stade de l’Amitié de Libreville garni de 40,000 spectateurs arborant la couleur jaune, le Gabon, pays organisateur, a été éliminé de la compétition à l’issue de la phase de poules en concédant ce dimanche le match nul face au Cameroun (0-0), le troisième en autant de rencontres.

Dos au mur, les hommes de José Antonio Camacho ont pourtant parfaitement entamé la rencontre avec notamment trois occasions manquées en seulement cinq minutes de jeu. Les débats se sont ensuite équilibrés, les Lions Indomptables ont su gérer un résultat qui faisait leurs affaires et le Gabon peinant à imposer une pression constante sur le but adverse.

Sans convaincre, le Cameroun, qui évoluait sans Clinton Njie et Vincent Aboubakar laissés sur le banc, se qualifie donc en tant que deuxième du groupe A.

Il convient de rappeler également que dans l’autre rencontre de la poule, les Etalons du Burkina Faso ont disposé de la Guinée-Bissau (2-0) décrochant ainsi brillamment leur billet pour les quarts de finale en terminant à la première place du Groupe.

Voici le point complet des résultats mais également du classement final du Groupe A à l’issue de cette ultime journée :

1ère Journée :

Gabon – Guinée Bissau 1-1

Burkina Faso – Cameroun 1-1

2ème journée :

Gabon – Burkina Faso 1-1

Cameroun – Guinée-Bissau 2-1

3ème journée :

Cameroun – Gabon 0-0

Guinée-Bissau – Burkina Faso 0-2

Le classement :

1er) Burkina Faso 5 pts (+2)

2ème) Cameroun 5 pts (+1)

3ème) Gabon 3 pts (+0)

4ème) Guinée Bissau 1 pt (-3)



Les compositions de départ :

Cameroun : Ondoa – Collins, Nkoulou, Teikeu, Oyongo – Salli, Ngadeu, Siani, Bassogog – Moukandjo (c), Tambe

Gabon : Ovono – Palun, Ecuélé Manga, Appindangoye, Ze Ondo – Poko, Ngouali, Ndong – Evouna, Aubameyang (c), Bouanga