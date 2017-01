CAN 2017 : Alain Giresse : "C'est comme si on a donné de point"

Le sélectionneur des Aigles du Mali, Alain Giresse, a montré beaucoup de regrets suite au match nul de son équipe face à l’Egypte (0-0) pour le compte de la première journée de la poule D de la CAN 2017.

« L’équipe a su présenter un visage qui est si nécessaire au niveau de cette phase finale. Après on peut peut-être avoir quelques regrets parce qu’il y a eu quelques opportunités. C’est comme si on a donné de point car je pense qu’on pouvait gagner », a-t-il déclaré à nos confrères de footmali.com à l’issue de la rencontre.

« La finalité nous a manqué. Après on était bien en place, bien organisé. Tactiquement on a bien répondu. Marquer un but ça dépend toujours d’une passe, d’une frappe en un mot d’un geste. On peut avoir quelques regrets parce qu’on a fait un bon match, mais l’important c’était de se dire qu’on a été bien dans ce match là. Effectivement une victoire aurait été sur le plan comptable une belle opération », a-t-il poursuivi.

Le Mali devrait bien se battre contre le Ghana et l’Ouganda pour gagner son billet pour les quarts de finale.