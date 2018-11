Cameroun : Tchakonte remplace Oyongo en défense

70) Noureddine Naybet - 🇲🇦 Maroc

69) Théophile Abega - 🇨🇲 Cameroun

68) Sadok Sassi dit « Attouga » - 🇹🇳 Tunisie

67) Joseph Kibonge Mafu – 🇨🇩 RD Congo

66) David Efford Chabala - 🇿🇲 Zambie

David Chabala, arquero de la mejor selección en la historia de Zambia, falleció en la tragedia de 1993 . En 1991/92 estuvo en Argentinos Jrs pic.twitter.com/lDkGLM2V2p — VarskySports (@VarskySports) 29 novembre 2016

65) Samuel Kuffour - 🇬🇭 Ghana

64) Chris Katongo - 🇿🇲 Zambie

63) Kolo Touré - 🇨🇮 Côte d’Ivoire

62) Jacques Songo’o - 🇨🇲 Cameroun

61) Stephen Keshi - 🇳🇬 Nigeria

Ce n’est pas sans une certaine nostalgie que l’on peut se remémorer une pléiade d’hommes exceptionnels qui se sont distingués tant sur le plan africain qu’au niveau international grâce à leur charisme et à leurs qualités techniques hors pair. Les antres mythiques de, Yaoundé,, Abidjan ainsi que les célèbres Arènes de, Rome oucontinuent aujourd’hui de vibrer au rythme des cavalcades effrénées des guerriers africains des temps modernes., Didier Drogba,ou encorey sont certainement pour quelque chose. Fidèles lecteurs, à vos marques pour une rétrospective des joueurs ciblés par le Top 100 proposé () : A lire aussi >> Partie 1: de 100 à 91 Libero de charme, l’ancien du Wydad Casablanca a fait les beaux jours du Deportivo La Corogne, club avec lequel, il fut vainqueur du championnat d’Espagne en 2000 aux dépens de l’ogre catalan et son rival madrilène… Excusez du peu ! En 17 années de carrière, Naybet a totalisé la bagatelle de 14 titres, respectivement avec le WAC (Maroc), le Sporting Lisbonne (Portugal) et le Deportivo La Corogne (Espagne). Avec 115 sélections à son actif sous la casaque des « Lions de l’Atlas », l’homme aux six participations à la Coupe d'Afrique des Nations (1992, 1998, 2000, 2002, 2004 et 2006) fait figure d’icône du football marocain et africain.Surnommé le « Docteur » pour sa justesse technique et son intelligence dans le jeu, Abega a fait partie de la première génération camerounaise qui a participé à une Coupe du Monde au cours du tournoi de 1982 qui s’est disputé en Espagne. Auparavant, il a été le grand artisan de la montée en puissance du Canon Yaoundé sur la scène africaine, avec à la clé deux Ligues des champions de la CAF remportées en 1978 et en 1980, respectivement devant Hafia Conakry de la Guinée et l’AS Bilima de la RDC. A l’instar de la plupart des surdoués de sa génération, Théophile Abega a monnayé son talent du côté du Vieux Continent sous les couleurs de Toulouse FC (France) et Vevey-Sports (Suisse).Gardien légendaire du Club Africain (Tunisie), celui qu’on surnommait « Attouga » par similitude à une variété de poulet connue pour son agilité, a marqué par sa classe exceptionnelle l’histoire du football tunisien durant les années 60 et 70. Ayant remporté au cours de sa riche carrière pas moins de 17 titres, Sadok Sassi peut se targuer de posséder l’un des meilleurs palmarès du football tunisien, lui qui a totalisé la série impressionnante de plus de 400 matchs avec son club de cœur. Célèbre pour son arrêt spectaculaire sur le boulet de canon de Rivelino, l’ancien bombardier de la sélection brésilienne, Attouga a rendu de fiers services aux Aigles de Carthage. Grâce à son mythique keeper, la Tunisie est parvenue pour la première fois de son histoire à se qualifier pour le Mondial argentin de 1978. Toutefois ses mérites ne furent pas récompensés à leur juste valeur puisqu’il a dû suivre malgré lui le Mondial sur le banc des remplaçants suite à un choix technique de son coach.Milieu de terrain très talentueux, Gento, comme on se plaisait à appeler du côté de Kinshasa a porté la casaque de Vita club, équipe avec laquelle il a tout remporté au cours des années 70 tant sur le plan local que continental. Bien qu’il n’ait disputé que 10 matchs avec la sélection congolaise, Mafu a pu remporter avec les Léopards pas moins de deux Coupes d’Afrique des Nations en 1968 et 1974. Il a fait également partie du groupe qui a disputé le Mondial allemand en 1974, même s’il n’a pas pris part au naufrage de son équipe face à la Yougoslavie (9-0).Gardien de but exceptionnel, l’ancien pensionnaire d’Argentinos Juniors a occupé pendant plus d’une décennie le poste de dernier rempart de la Zambie, avant de disparaître subitement suite à l’accident d’avion tragique qui s’est produit en 1993 au-dessus de l'océan Atlantique et qui a décimé la sélection zambienne qui était en route pour un match de qualification de Coupe du Monde face au Sénégal. Ayant pris part à trois éditions de la CAN, Chabala a également participé à la campagne olympique des «Chipolopolo» au tournoi sud-coréen en 1988.Repéré par le club italien Torino, l’ancien capitaine des « Black Stars » a fait l’essentiel de sa carrière en Europe, où il a brillé notamment avec l’ogre allemand, Bayern Munich, club avec lequel il a glané pas moins de 10 titres dont notamment l’édition 2001 de la Ligue des Champions UEFA. International ghanéen pendant plus de 13 ans, le natif de Kumasi a remporté la médaille de bronze des Jeux Olympiques de Barcelone en 1992. De même qu’il a fait partie de la génération dorée qui s’est hissée en 8ème de finale de la Coupe du Monde allemande en 2006. Ses performances de haut vol ne sont pas passées inaperçues, puisque la CAF l’a honoré en l’intégrant dans la liste des 30 meilleurs joueurs africains de l'Histoire.Attaquant de poche très adroit devant les buts, l’ainé des frères Katongo a été l’un des grands artisans de la victoire finale de la Zambie en Coupe d’Afrique des Nations Gabon/Guinée Equatoriale. Sacré meilleur buteur et joueur du tournoi, Katongo a été honoré par le président zambien pour le rôle qu’il a joué dans l’octroi de ce premier titre continental dans l’histoire du football zambien. Sans avoir eu le talent de Kalusha Bwalya ni celui de Charles Musonda, Katongo a su tirer son épingle du jeu au cours de sa riche carrière professionnelle, bien qu’il n’ait jamais réussi à attirer l’attention d’aucun club de premier plan en Europe.Tout comme son frère Yaya, Kolo a été repéré par Jean-Marc Guillou, le formateur français qui a été derrière l’éclosion de la génération dorée de la Côte d’Ivoire, issue en majorité de l’académie de l’ASEC Mimosas. Joueur polyvalent, l’ainé des frères Touré a fait l’essentiel de sa carrière à Arsenal, là où il a côtoyé un autre entraineur français Arsène Wenger, qui a fait de lui un joueur cadre, avant de porter la casaque de deux autres grands clubs anglais, à savoir Manchester City et Liverpool. Le meilleur joueur ivoirien en 2006 a fait partie du groupe des Eléphants qui a fait sensation en 2015 en remportant la Coupe d’Afrique des Nations aux dépens du Ghana.Révélé au Canon Yaoundé alors qu’il n’avait que 18 ans, Sango’o a su s’imposer comme le digne successeur des deux monuments Joseph Antoine Bell et Thomas Nkono, réussissant à remporter deux CAN respectivement en 1988 et 2002. Gardien de but spectaculaire, le Lion Indomptable a connu son heure de gloire en Europe, et plus précisément en France et en Espagne. En plus du titre de champion d’Espagne avec le Deportivo la Corogne, Sango’o peut également se targuer d’avoir remporté la distinction de meilleur gardien du championnat espagnol qui lui a été décerné à l’issue de la saison 1996-1997 pour ses prouesses avec les Galiciens.Robuste défenseur reconverti en maître tacticien, le « Big Boss », comme on l’appelait du côté de Lagos, a réussi à marquer de son empreinte l’histoire du football nigérian. En tant que joueur, il a fait partie de la séduisante sélection nigériane qui a impressionné les puristes en 1994 et qui a été à deux doigts d’une qualification pour les quarts de finale du Mondial américain. Troquant les crampons pour le costume d’entraîneur, il a réussi à mener les « Super Eagles » à la phase finale de la Coupe d’Afrique 2013 disputée en République sud-africaine. Stephen Keshi s’est éteint prématurément à l’âge de 54 ans suite à un arrêt cardiaque, mais son nom restera à jamais gravé dans les annales du football africain, lui qui a si bien réussi sa reconversion en tant que coach après avoir été un défenseur intraitable.