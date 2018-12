Cameroun : Seidou Mbombo Njoya nouveau président de la Fecafoot

Dans un communiqué, Valence a annoncé que Gonçalo Guedes s’apprêtait à être opéré d’une pubalgie. L’ancien joueur du PSG pourrait manquer les deux prochains mois de compétition.



7 titularisations, aucun but

Près de 40 millions d’euros investis pour Guedes

La première partie de saison de Gonçalo Guedes n’avait pas été très convaincante et pour l’attaquant de Valence, les ennuis continuent. Dans un communiqué, le club espagnol a annoncé que l’ancien joueur du Paris Saint-Germain s’apprêtait à être opéré d’une pubalgie, ce vendredi 14 décembre, à l’hôpital Santa Maria de Porto. Le retour à la compétition de l’international portugais est espéré pour fin janvier, au plus tôt, mais est plus certainement envisagé pour le courant du mois de février.Depuis le début de l’exercice, le joueur de 22 ans a disputé 10 matchs de Liga, dont 7 comme titulaire et n’a pas inscrit le moindre but. Ses performances, décevantes, ont aussi provoqué l’ire de son entraîneur, Marcelino, en plein choc face au Real Madrid, au début du mois. Déjà, lors de cette rencontre, il avait été gêné par des douleurs au pubis et le joueur, ainsi que son entourage, ont décidé de mettre fin au calvaire.Avant la 16eme journée de Liga, Valence végète toujours à la 15eme place du championnat et va désormais devoir faire sans l’une de ses forces offensives, alors que d’autres, comme Michy Batshuayi, sont d’ores et déjà poussées vers la sortie. L’été dernier, le club Che avait déboursé près de 40 millions d’euros, bonus compris, pour arracher Gonçalo Guedes au Paris Saint-Germain. L’ancien du Benfica Lisbonne était alors devenue la recrue la plus chère de l’histoire du club après y avoir réussi sa première saison de prêt. Ces derniers mois ne lui ont donc pas permis de rentabiliser ce montant. Et les deux prochains non plus.