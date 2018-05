Cameroun : Samuel Eto'o tranche pour son retour à la CAN 2019

Attaquant de Konyaspor, Samuel Eto’o (37 ans) a été interrogé par France Football ce mardi, sur son possible retour à la sélection camerounaise pour la Coupe d’Afrique des Nations 2019.

L’ancien capitaine des Lions Indomptables a fermé définitivement la porte à un retour à la sélection ainsi qu’à un avenir en politique. Le camerounais a indiqué sa place dans la prochaine CAN … les tribunes pour supporter son pays !

« Non, non, non… J’ai mis un stop définitif en 2014. Une génération arrive, elle a gagné avec brio la dernière CAN. C’est à elle de briller, sans moi, c’est définitif ! A la CAN 2019, je serai dans les tribunes, je donnerai des conseils, mais je ne prendrai pas la place d’un jeune qui rêve de donner un titre au Cameroun. J’ai offert dix-sept ans de ma carrière à ce beau pays, j’ai donné tout ce que j’avais dans le cœur, le ventre et les jambes », a-t-il lancé.

Concernant un avenir en politique, Eto’o a été aussi catégorique : « Ah non, chacun son destin…Ce n’est pas mon rêve. Depuis longtemps, via ma fondation et avec mon argent, je m’engage pour la réussite de l’Afrique. J’offre des bourses à des étudiants, je participe à la construction d’un hôpital, j’aide des gens à aller se soigner en France et en Espagne, etc. C’est du concret. Je m’efforce de changer les mentalités, de mettre le travail et l’excellence au centre de tout. Mon frère Didier (Drogba) accomplit aussi beaucoup de choses en ce sens. »