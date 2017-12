Cameroun : Mboma fustige la CAF pour ses choix pour les Awards

L’ancienne gloire du football camerounais, Patrick Mboma, n’est pas d’accord avec les choix de la CAF pour les finalistes des récompenses de la CAF. Selon lui, Vincent Aboubakar et Hugo Broos ont leurs places parmi les finalistes des titres de meilleur joueur et de meilleur entraîneur du continent 2017.



« Par rapport à son statut (de remplaçant) à la CAN, il (Vincent Aboubakar, Ndlr.) a réalisé une CAN exemplaire, il a été un coéquipier exemplaire. Il marque un but extraordinaire en finale. Donc ça marque les esprits. Derrière, il y a son parcours au Besiktas et au Fc Porto ; le tout réuni avec le nombre de buts qu’il marque, la qualité des buts qu’il inscrit…c’est son année la plus complète », a indiqué Mboma.

Concernant l’absence de Hugo Broos dans la liste des 3 finalistes pour le poste de meilleur entraîneur, Mboma a déclaré : « C’est surprenant ! Je parlerai à la limite de l’injustice. Moi je vais prendre l’exemple d’Hector Cuper qui a qualifié l’Egypte pour la Coupe du monde, qui est finaliste de la CAN, mais qui dans la production du jeu est ennuyeux à mourir. Qu’a-t-il de particulier pour venir dans ce trio de tête ? ».