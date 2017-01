L’ex star du Football Camerounais, Patrick Mboma, est revenu sur l’histoire des joueurs qui ont décidé de zapper la CAN 2017 et refuser le maillot des Lions Indomptables.

Éliminés du premier tour lors de la précédente CAN, le Cameroun se présente sans huit de ses éléments, et ne semble pas faire partie des favoris pour le titre encore une fois.

Pour le vainqueur des CAN 2000 et 2002, la FECAFOOT doit sanctionner ses joueurs, même si cela n’aura pas lieu, selon lui. Les déserteurs manqueraient donc de patriotisme « Tu ne viens pas aujourd’hui, tu ne viens plus. La Nation, on l’a chérie ou on ne la chérit pas. »

Patrick Mboma pense que jouer pour le Cameroun n’est plus un challenge aussi excitant qu’auparavant » Le Cameroun ne séduit plus, c’est vrai. Sinon, on aurait eu une vague de binationaux qui auraient pu booster la sélection à l’image de celle de la RDC ».

Par ailleurs, le Cameroun a disposé de la République démocratique du Congo en amical, ce qui montre que les absents ne sont pas si indispensables que ça « On peut se passer de ces absents. Ce n’est pas comme si c’était Samuel Eto’o ou Rigobert Song, à leur apogée, qui décident de ne pas venir en équipe nationale. »

Pour rappel, voici les huit joueurs qui ont préféré rester dans leur clubs plutôt qu’aller à la CAN 2017 avec la sélection:

Eric Choupo Moting, attaquant (Schalke 04), Guy Roland Ndy Assembe, gardien de but (Nancy) , Joël Matip, défenseur central (Liverpool), Allan Nyom, arrière droit (West Bromwich) , Ibrahim Amadou, défenseur central (Lille), André Onana, gardien de but (Ajax d’Amsterdam), Maxime Poundje, arrière gauche (Bordeaux), André Zambo Anguissa, milieu défensif (Olympique Marseille)