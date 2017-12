Cameroun : l’ancien international Benjamin Massing s’est éteint

Le football camerounais est en deuil : l’ancien défenseur des Lions indomptables dans les années 80 et 90, Benjamin Massing, est décédé dans la nuit de samedi à dimanche, victime d’un AVC à son domicile au quartier d’Amour, à Edéa, au Cameroun où il vivait depuis plusieurs années.

Star incontestée de l’épopée glorieuse des Lions indomptables à la Coupe d’Afrique 1988 et à la Coupe du Monde Italie 1990, Massing était l’un des joueurs les plus talentueux de sa génération. Défenseur robuste et rigoureux, il fit les beaux jours du Diamant FC Yaoundé (1986/1987), de l’US Créteil-Lusitanos en France (1987/1991) et de l’Olympique Mvolyé au Cameroun (1991/1992).

L’homme aux 21 capes avec la sélection camerounaise a notamment écopé d’un carton rouge lors de la victoire historique du 8 juin 1990 face à l’Argentine de Diego Maradona à San Siro (1 à 0, but d’Omam Biyick) lors de la Coupe du Monde 1990 en Italie.

Le Lion vient de tirer sa révérence à l’âge de 55 ans. En cette douloureuse circonstance, Orange Football Club présente ses sincères condoléances à toute la famille Massing.

