Reculer pour mieux sauter : la position de la CAF

La CĂ´te d'Ivoire tendue vers l'objectif 2021



Côte d'Ivoire : Organisation de la CAN 2021, depuis la France Paulin Danho rassure «Nous travaillons pour être prêts pour 2021» https://t.co/mQiKY42WpA pic.twitter.com/BHxoU0eqnw

— koaci.com (@Koaci) 3 décembre 2018

Le changement, c'est maintenant. La dĂ©cision de retirer l'organisation de la CAN 2019 au Cameroun entraĂ®ne une rĂ©action en chaĂ®ne. C'est en tout cas ce que souhaite la ConfĂ©dĂ©ration africaine de football, qui Ă©voque par la voix de son prĂ©sident un dĂ©calage de deux ans des Ă©ditions 2019 et 2021, qui resteraient organisĂ©es par le, dĂ©clarĂ© en retard, et la, jugĂ©e pas en avance non plus.A lire aussi >> CAN 2019 - Cameroun : Patrick Mboma en colère ! InvitĂ© au micro de la chaĂ®ne de tĂ©lĂ©visionle prĂ©sident de la CAF,, a justifiĂ© ce choix : "C'est un hĂ©ritage que nous devons assumer et on l'assume...", a d'abord rappelĂ© le dirigeant malgache, apparu durant cet interview d'une quinzaine de minutes soucieux de ne pas "enfoncer" le, dĂ©jĂ prĂ©servĂ© d'une sanction que le règlement de laaurait permis de lui infliger.Tout en confirmant que la dĂ©cision de retirer laau Cameroun avait Ă©tĂ© prise Ă l'unanimitĂ©, le Malgache a Ă©galement soulignĂ© avoir "conscience" des efforts entrepris et de l'engagement du prĂ©sident"Nous avons estimĂ© que nous ne pouvions pas retirer la CAN au Cameroun", a poursuivi Ahmad. "C'est pour cela que nous avons pris cette dĂ©cision de dĂ©caler le Cameroun en 2021 et la CĂ´te d'Ivoire en 2023. La CĂ´te d'Ivoire non plus ne sera pas prĂŞte pour la Coupe d'Afrique 2021 au vu de l'Ă©volution des travaux", a ajoutĂ© le dirigeant, avant de conclure. "Donnons au Cameroun plus de temps pour qu'il rĂ©alise les infrastructures, et accompagnons le pour qu'il soit bien prĂŞt."Problème : cet agenda n'est visiblement pas (encore ?) celui de la. En visite Ă, le ministre ivoirien des Sports,, s'est montrĂ© tendu vers un objectif bien diffĂ©rent. "Nous avons mobilisĂ© 300 millions d’euros, soit 200 milliards de francs CFA, pour rĂ©aliser les infrastructures sportives ainsi que les infrastructures d’hĂ©bergements de l’ensemble des sportifs qui viendront pour la CAN 2021 en CĂ´te d’Ivoire, a-t-il rappelĂ© sur les ondes de, avant la diffusion de l’interview d’Ahmad."Nous avons Ă©tĂ© retenus pour 2021. Donc, nous devons ĂŞtre prĂŞts pour 2021. Après, si nous sommes dans une situation oĂą il faut nĂ©gocier des glissements ou des choses comme ça, cela interviendra Ă l’issue d’une confĂ©rence, de rencontres… Mais ce que je peux dire, c’est que nous avons Ă©tĂ© dĂ©signĂ©s en 2014 pour la CAN 2021. Nous avons un chronogramme. Nous avons mobilisĂ© des ressources. Nous travaillons en toute sĂ©rĂ©nitĂ©."