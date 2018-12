CAF - Joueur africain de l'année : La liste réduite à 10 joueurs, Koulibaly zappé !

La CAF a dévoilé les dix joueurs restant en course pour le trophée du Joueur africain de l'année.

THE TOP 10 SHORTLIST: African Player of the year #CAFAWARDS18 pic.twitter.com/0lTh0cNZyx — CAF (@CAF_Online) 14 décembre 2018

La Confédération africaine de football (CAF) a dévoilé vendredi la, qui sera couronné le 8 janvier 2019 à Dakar. Figurent dans cette sélection les(Pierre-Emerick Aubameyang, Riyad Mahrez, Mohamed Salah), ainsi que Sadio Mané, Mehdi Benatia, Alex Iwobi et André Onana, mais aussi: Anice Badri (Espérance Tunis), Denis Onyango (Mamelodi Sundowns) et Walid Soliman (Al-Ahly). Déjà oublié dans la liste des nommés la saison dernière,, le défenseur le plus coté du moment tous continents confondus,, tout comme d'ailleurs le Marocain Hakim Ziyech. Bizarre.