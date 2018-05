CAF Champions League - Tarek Dhiab : "Le but d'Al Ahly est régulier"

Ce but a été invalidé par l’arbitre sénégalais Diedhou Malang pour un hors jeu inexistant signalé par son assistant. Mohsen était en effet sur la même ligne que Chamseddine Dhaouadi, seul son bras ouvert se trouvant au-delà de la ligne. Or, le bras n’entre pas en compte dans un hors jeu.

Toutefois, Tarek a rejeté les accusations du clan ahlaoui qui avait dès le départ récusé la désignation de Malang pour le match de la première journée de la phase des poules de la Ligue des champions (groupe A).

« N’oubliez pas que le siège de la Confédération africaine de football (CAF) se trouve au Caire, et non à Tunis », a-t-il rappelé.

L’ancien meneur de jeu de l’EST des années 1970-80 a toutefois reconnu que les Sang et Or ont sorti un mauvais match, avec une baisse physique totale et un jeu décousu. « L’équipe ne réussissait pas à faire trois ou quatre passes de suite, a-t-il observé. Beaucoup de joueurs reviennent de blessures. Et puis, Badri et surtout Coulibaly ont sorti un match en-deçà des attentes. Coulibaly a même totalement disparu de la circulation en seconde période ».

Al Ahly pour le VAR

Déplorant l’arbitrage de la rencontre Ahly-EST, M.Sayed Abdelhafidh, directeur général du club égyptien a appelé à l’adoption par la CAF de la technologie du VAR (assistance vidéo de l’arbitrage).

Il s’est étonné que le même arbitre qui a privé la saison dernière son club de plusieurs situations favorables pour des hors jeu inexistants (notamment sur Ajayi, qui allait partir seul face aux buts adverses, à l’en croire) soit de nouveau désigné pour la même affiche.