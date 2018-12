Caf Awards 2018 : Sadio Mané et Aliou Cissé parmi les finalistes, Kalidou Kooulibaly et Ismaila Sarr zappés !

En marge du Dakar Digital Show, organisé au Sénégal les 5 et 6 décembre derniers, s'est tenue la première édition de l'Orange eSport Expérience. Un événement qui a rassemblé les meilleurs joueurs du continent africain autour de quatre jeux : Arena of Valor, Asphalt 8, Street Fighter V et PES 2019. C'est l'Ivoirien Hermann Vledet, qui l'a emporté.

Pas forcément le plus fort mais le plus solide mentalement

Avec son idole, il n'a pas beaucoup de points communs. Pas la même coupe de cheveux - péroxydés pour l'un, châtains pour l'autre. Pas le même parcours non plus, le premier étant en pleine année sabbatique, l'autre joueur professionnel du Liverpool FC. Mais comme Xherdan Shaquiri, Hermann Vledet est un format de poche, peut-être petit par la taille, mais pas par le talent. Et ne comptez pas sur lui pour ne pas faire preuve d'abnégation. Comme le Suisse, l'intéressé est déterminé. C'est d'ailleurs cet état d'esprit qui fait de lui aujourd'hui le nouveau champion d'Afrique sur la licence PES 2019 . Il suffisait de voir sa fierté, lisible sur son visage, au moment du coup de sifflet final de son choc face au Malgache Herilanto "Rayan" Mamitiana et sa pose, surtout, manette dans une main, ses chaussures en plastique blanches dans l'autre, pour comprendre le parcours de l'Ivoirien. Propulsée sur le toit de l'Afrique il y a deux ans, lors d'un événement esportif en marge de la CAN, au Gabon - l' Orange Football Club eSport - la Côte d'Ivoire, pays de naissance d'Hermann, avait été déchue de son titre l'an passé, à l'issue de l' Africa Games Show et du succès du Camerounais Carlos "Gulas" Kevin.C'était donc en "mission" que partait au Sénégal et plus précisément à Dakar Hermann Vledet. Une mission qui l'a menée (après avoir passé l'écueil d'une qualification au sein de son pays), au King Fahd Palace, un hôtel cinq étoiles de la capitale sénégalaise, théâtre pendant plusieurs jours du Dakar Digital Show , véritable lieu de rendez-vous annuel autour des nouvelles technologies. Mais aussi de l' Orange eSport Expérience , un événement esportif que l'opérateur a initié en grandes pompes cette année et entend pérenniser sur le sol africain. Alors que quatre jeux étaient en lice lors de ce OEE premier du nom (Asphalt 8, Arena of Valor, Street Fighter et PES 2019), c'est la phase finale disputée sur la simulation de football de Konami, servie en dernier, qui a électrisé la salle de conférence du King Fahd Palace. Beaucoup de talents se sont montrés durant ces deux jours de compétition (5 et 6 décembre derniers): on pense évidemment au champion déchu Carlos Kevin, battu en demi-finales, mais aussi au Marocain Mehdi Taargi, au jeu chatoyant avec Arsenal et éliminé en quarts de finale. Et évidemment au finaliste malheureux, le représentant de Madagascar. Son jeu rôdé, rapide, (très) impressionnant et efficace l'a longtemps porté vers un succès, lui qui a toujours mené dans son choc face à "Xherdan". Mais ce dernier a su faire la différence dans le money-time, pour ne plus lâcher son avantage au score (4-3) et remporter à la fois un joli chèque de 3 500 euros (c'est en tout 18 000 euros qui ont été reversés aux podiums des quatre jeux) mais aussi le titre de champion d'Afrique. Pour cela, "Xherdan", probablement moins talentueux manette en main que son adversaire, a su afficher une force mentale bien plus solide que lui, une force que ne saurait renier les meilleurs joueurs esportifs en compétition. Prochaine étape pour ce champion et les révélations du tournoi : confirmer leur statut l'an prochain lors de la prochaine édition. Et pourquoi pas se rapprocher des meilleures structures européennes ? Ces jeunes joueurs africains en ont le talent en tout cas.