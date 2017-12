C1 : PSG, Real, Barça, Juventus ... Tous les qualifiés !

Les derniers billets pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions ont été distribués mercredi soir. Le tirage au sort aura lieu lundi prochain.

Dans le premier chapeau, on ne retrouve que des cadors, ou presque avec notamment quatre clubs anglais (Tottenham, Manchester City, Liverpool et Manchester United) qui accompagnent le PSG, l’AS Rome, le Barça et Besiktas.

Le chapeau 2 est composé également de grands morceaux à l’instar des deux finalistes de la saison passée, le Real Madrid et la Juventus, Chelsea qui n’aura que trois tirages possibles : le PSG, le FC Barcelone et Besiktas.

Les 16 équipes qualifiées en 8e de finale de la Ligue des Champions ! 🏆 pic.twitter.com/3N9iZDx9My — Canal Football Club (@CanalFootClub) December 6, 2017

Des bons clubs sont aussi renversés en Ligue Europa, à l’instar de Naples, l’Atlético Madrid, le Borussia Dortmund et Leipzig.

La liste complète :

– Atlético Madrid (ESP)

– CSKA Moscou (RUS)

– Celtic Glasgow (ECO)

– Sporting CP (POR)

– RB Leipzig (ALL)

– Naples (ITA)

– Spartak Moscou (RUS)

– Borussia Dortmund (ALL)