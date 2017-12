C1 : Aboubakar, Mané, Salah, Auba, Keita ... les africains régalent !

Plusieurs africains se sont illustrés à l’occasion de la sixième et dernière journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. Aboubakar, Mané, Aubameyang, Saleh, Keita ont tous régalé …

Liverpool n’a pas fait de détails face au Spartak Moscou en le laminant (7-0) grâce notamment à un doublé de Sadio Mané et un but de Mohamed Salah. Une victoire qui permet aux Reds de valider leur billet en tant que leader de la poule E afin d’avoir un meilleur tirage, tout en étant parmi les têtes de séries.

En mauvaise posture avec le Borussia Dortmund, Pierre-Emerick Aubameyang a inscrit un doublé pour son club sans empêcher la défaite (3-2) à Bernabéo. Le Gabonais a frappé deux fois, échouant à offrir à son équipe sa première victoire en C1. Le Borussia Dortmund peut se consoler en se faisant renverser en Ligue Europa.

De son côté, Naby Keita a inscrit le seul but de la défaite de Leipzig face à Besiktas. Une défaite qui condamne l’équipe à terminer à la troisième position et poursuivre l’aventure en Ligue Europa.

Si Leipzig ne s’est pas qualifié c’est aussi à cause de Porto qui lui a privé du deuxième ticket du groupe. Les Dragons se sont imposés (5-2) face à Monaco, sur un doublé de Vincent Aboubakar et un but de l’Algérien, Yacine Brahimi.