Buzz : Usain Bolt en Afrique du Sud ?

Usain Bolt avait annoncé avoir signé dans un club professionnel. Il s’agirait du Mamelodi Sundonws FC, leader de première division en Afrique du Sud.

Ce lundi après-midi, Usain Bolt a fait le buzz sur les réseaux sociaux en annonçant avoir enfin réalisé son rêve de signer dans un club professionnel. Moins d’un an après la fin de sa carrière d’athlète, le Jamaïcain semble avoir décidé d’aller d’aller vivre en Afrique du Sud. Tout laisse à penser qu’il aurait en effet signé au Mamelodi Sundonws FC, leader de première division sud-africaine, et septuple champion dans son histoire. C’est le club de Pretoria qui a posté des photos et une vidéo de la star à l’entraînement. On y voit le roi du 100 mètres participer à un exercice de passes courtes. Techniquement, c’est perfectible. Rendez-vous a en tout cas été donné ce mardi par le Mamelodi Sundowns. Sans doute pour une officialisation…