Holger Badstuber, le défenseur central du VfB Stuttgart, a prolongé son contrat jusqu’en juin 2021. Le deal a été confirmé ce mardi.

Un temps pisté par la Lazio Rome, Holger Badstuber (29 ans), le défenseur central du VfB Stuttgart, a rempilé. L’international allemand (ex-Bayern Munich) a prolongé son engagement jusqu’en juin 2021.

He’s here to stay – contract until 2021❤ Welcome back, Holger @Badstuber! #VfB pic.twitter.com/scEKK2JCqx

— VfB Stuttgart_int (@VfB_int) 10 juillet 2018