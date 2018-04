Bundesliga - Schalke 04 : Max Meyer écarté

En fin de contrat avec Schalke 04, le milieu de terrain allemand Max Meyer a été écarté.

En fin de contrat avec Schalke 04, qui lui a proposé en vain de rempiler, le milieu de terrain international allemand Meyer Meyer (22 ans) a été écarté jusqu’à la fin de la saison. Apparu à vingt-quatre reprises cette saison en Bundesliga, le numéro 7 ne participera plus aux entraînements de l’équipe première. Une décision qui intervient après une discussion avec son entraîneur Domenico Tedesco. Selon Sport Bild, le natif d’Oberhausen a fait part de son manque de motivation pour la dernière ligne droite de cet exercice 2017-18 avec son club formateur, et la sanction n’a pas tardé à tomber. Ciblé par le Bayern Munich, qui a déjà bloqué son coéquipier Leon Goretzka, Meyer intéresse aussi plusieurs écuries étrangères, dont le Paris Saint-Germain.

News: #S04‘s Max Meyer will no longer participate in first team training or feature for the club this season. pic.twitter.com/ClCK3K4Pno

— FC Schalke 04 (@s04_en) 30 avril 2018