Bundesliga (J16) : Le Borussia Dortmund met fin à sa disette, le RB Leipzig limite la casse

Le Borussia Dortmund commençait à trouver le temps long. En quête d’une victoire contre une opposition de première division depuis le 30 septembre (un seul succès sur la période contre Magdebourg en Coupe d’Allemagne), le BVB l’a décrochée mardi. Il s’est imposé au forceps à Mayence (0-2). Il a ouvert le score grâce à un but opportuniste de Sokratis Papasthopoulos, après une première frappe sur le poteau (55eme), et Shinji Kagawa a mis fin à tout suspense en fin de rencontre, sur un service de Pierre-Emerick Aubameyang (89eme). En infligeant à son adversaire du jour (15eme) un quatrième match sans victoire, le BVB a fait honneur à la première de Peter Stöger sur le banc. Il restait sur 12 rencontres sans succès, Bundesliga et Ligue des Champions confondues. Le BVB à trois points de la deuxième place En ouverture de la 16eme journée de Bundesliga, le RB Leipzig avait concédé le nul à Wolfsburg (1-1). Un moindre mal pour le dauphin du Bayern Munich, qui était mené 1-0 suite à un penalty de Paul Verhaegh (15eme) et avait passé les derniers instants de la rencontre en infériorité numérique suite à l’expulsion de Dayot Upamecano (92eme). Mais entretemps, Marcel Halstenberg avait égalisé (52eme). Le RB Leipzig en est désormais à trois rencontres sans succès en championnat et pourrait être dépassé par Schalke 04, qui affronte Augsbourg mercredi (20h30). Le rythme est tellement lent en haut de tableau que Dortmund, malgré deux mois et demi sans victoire, n’est qu’à trois points de la deuxième place. Comme l’Eintracht Francfort, qui a renversé Hambourg après avoir concédé l’ouverture du score (1-2, deux passes décisives pour Timothy Chandler), et le Borussia Mönchengladbach, qui a perdu à Fribourg (0-1). Preuve que le classement de la Bundesliga est tellement serré que tout peut aller très vite.