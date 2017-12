Bundesliga (J14) : Amine Harit et Prince Boateng buteurs

Schalke 04 et Cologne se sont quittés sur le score nul de deux buts partout, pour le compte de la 14e journée de la Bundesliga. Le Marocain Amine Harit a marqué le second but mais un doublé du Franco-Ivoirien Sehrou Guirassy a permis à Cologne d’égaliser.

Le Hertha Berlin a perdu face à Francfort (1-2). Le Germano-Ethiopien Davie Selke a ouvert le score pour le club de la capitale allemande. A dix minutes de la fin du match, le milieu de terrain ghanéen Kevin-Prince Boateng a arraché la victoire pour Francfort d’une volée du gauche.

Finalement, le Germano-Béninois Daniel Didavi a inscrit le second but de la victoire de Wolsburg face au Borussia Mönchengladbach (3-0).