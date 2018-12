Bundesliga (J13) : Le Bayern se relance, Dortmund enchaîne

Paul-Georges Ntep (Wolfsburg) prêt à changer d'air cet hiver

En quittant le Stade Rennais pour Wolfsburg en janvier 2017, Paul-Georges Ntep avait clairement affiché ses ambitions. Il voulait connaître le haut-niveau avec les Loups et se faire un nom en Bundesliga avant de faire le grand saut vers un club plus huppé. Deux ans après ce départ, force est de constater que l’aventure a tourné à l’échec pour l’ancien international français devenu international camerounais depuis octobre. Chez l’ancien champion d’Allemagne en 2009, Ntep a joué le bas de tableau avec deux places de barragistes en 2016/2017 et 2017/2018 afin de ne pas descendre. Pas vraiment le choix de carrière voulu au départ pour l’ailier droit qui a dû se contenter de miettes (19 matchs) depuis deux ans. L’ancien Auxerrois ronge donc son frein et souhaite clairement quitter le club cet hiver. Mais pas pour un prêt comme l’hiver dernier quand Saint-Etienne lui avait ouvert ses portes pour six mois (13 matchs). Paul-Georges Ntep veut s’inscrire sur la durée et retrouver le plaisir du jeu. "Je serai prêt à accepter un nouveau challenge. Que ce soit en France ou ailleurs, j'ai envie de jouer", a-t-il déclaré. Sous contrat jusqu’en 2021 avec Wolfsburg, Ntep attend désormais que son téléphone sonne.Les têtes d’affiche ne sont plus toutes jeunes mais le Vissel Kobe est en train de s’offrir une belle exposition internationale. Après Lukas Podolski et quelques mois après avoir réussi à attirer Andrés Iniesta, le club japonais s’est offert les services d’une autre légende du football espagnol. Il s’agit de David Villa ! L’ancien buteur du Barça a annoncé sur les réseaux sociaux ce samedi qu’il allait bel et bien rejoindre son ancien coéquipier en Catalogne comme la presse espagnole le sous-entendait depuis 24h. A 36 ans, le meilleur buteur de l’histoire de la Roja (59 buts) s’offre un dernier challenge chez le 10eme du dernier championnat nippon et tentera de faire aussi bien qu’en MLS. Parti libre de New York City FC il y a quelques jours, Villa a marqué de son empreinte son passage new-yorkais pendant 4 saisons (80 buts en 126 matchs).Dans le viseur de Tottenham, Chelsea et Manchester City, le meneur de jeu international espagnol Isco (26 ans) aurait aussi la cote en Serie A. Selon les informations de Tuttosport, l’ancien joueur de Malaga et de Valence figurerait dans les petits papiers de la Juventus Turin, qui aurait également ciblé Paul Pogba ou encore James Rodriguez sur le marché des transferts. Alors que le natif de Benalmádena ne serait pas spécialement heureux, la Vieille Dame aurait décidé de passer à la vitesse supérieure. Son profil serait fortement apprécié par Massimiliano Allegri et pourrait être un atout de choix pour les Bianconeri. A lire aussi >> Paul Pogba (Manchester United) prêté à la Juventus Turin ? Apparu à treize reprises cette saison en Premier League, l’attaquant international nigérian Isaac Success (22 ans) prolonge l’aventure avec Watford. Prêté la saison passée à Malaga, l’ancien joueur de Grenade, qui est aussi passé par l’Udinese, a paraphé un nouveau bail courant jusqu’en juin 2023 avec les Hornets.En panne sèche de temps de jeu à Newcastle, Achraaf Lazaar devrait aller voir ailleurs cet hiver. Selon TMW, le latéral marocain serait en négociations avancées avec le Genoa. Sous contrat avec les Magpies jusqu'en 2021, le joueur de 26 ans retrouverait ainsi une Serie A qu'il connaît bien, pour avoir évolué à Palerme entre 2014 et 2016, puis en prêt à Benevento début 2018.