Bundesliga - Dortmund : Tout baigne pour Achraf Hakimi, selon son agent

Prêté par le Real Madrid au Borussia Dortmund, Achraf Hakimi se sent déjà chez lui dans le club allemand, a déclaré l'agent du joueur de couloir marocain.

répond pour l'heure aux attentes du club allemand, avec 1 but et 6 passes décisives à son bilan sous les ordres de Lucien Favre. Une réussite sportive pleinement appréciée par le joueur, aux dires de son agent. "Le Borussia Dortmund est un club formidable, et, a déclaré Alejandro Camano, le conseiller de l'international marocain, au média Spox. Nous sommes très reconnaissants à Dortmund de lui donner sa chance au plus haut niveau, en lui permettant d'évoluer dans un championnat aussi fort que la Bundesliga." De quoi conforter le BVB dans son projet de transformer le prêt en transfert définitif, même si aucune option en ce sens n'a été incluse dans son contrat.