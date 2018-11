Bundesliga - Bayern Munich : Vers une revue d’effectif d'envergure

Hugo Lloris a réclamé un autre d'état d'esprit pour la réception de l'Uruguay mardi soir (21h00).

Je ne pense pas qu’on ait pris le match à la légère, je pense que l’adversaire a réalisé une très grande performance. Dans les duels, les Néerlandais nous ont mangés. A partir du moment où on ne respecte pas les fondamentaux ou qu’on ne respecte pas ce qui a fait notre force à la Coupe du Monde, il est difficile de mettre quelque chose en place. Lorsqu’on perd ces choses-là, il est difficile de revenir dans le match. A aucun moment on a été capables de revenir et de prendre le dessus sur l’adversaire.C’est difficile de prévoir ce scénario, surtout dans un match important. C’est tombé au plus mauvais moment, encore plus dans un système de poules où il n’y a que quatre matchs, donc une seule défaite peut vous faire passer à la trappe. Malheureusement, on a très mal négocié ce dernier match.C’est une question d’équilibre selon moi. Cela fait pas mal d’années que je suis en équipe de France et je n’ai pas été habitué à être autant sollicité. Cela montre qu’il y a des failles. Il faut travailler là-dessus et retrouver notre solidité. Quand on peut s’appuyer sur une base défensive très solide, cela donne de la confiance aux joueurs, au secteur offensif, et cela permet d’être plus relâché dans la créativité pour faire les bons choix.On a pu s’appuyer sur des bases très solides lors du Mondial, et le match contre l’Uruguay en a été le meilleur exemple. On a été très forts, on a concédé peu d’occasions. Mais cela reste une très belle équipe, ils ont une paire offensive qui est certainement l’une des meilleures au monde.