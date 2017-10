Bundesliga - Bayern Munich : Une grave blessure pour Franck Ribéry ?

Franck Ribéry s’est sévèrement blessé au genou gauche avec le Bayern Munich dimanche contre le Hertha Berlin (2-2). Le milieu offensif français ne pouvait même pas poser le pied par terre à sa sortie du terrain.

Son corps aurait-il à nouveau lâché Franck Ribéry ? Victime de pépins physiques à répétition tout au long de son passage au Bayern Munich, l’ailier français suscite une vive inquiétude après sa sortie sur blessure dimanche. Touché au genou gauche contre le Hertha Berlin (2-2), il a cédé sa place à Kingsley Coman à la 63eme minute. Ribéry s’est blessé tout seul, après avoir manqué son contrôle et marché sur le ballon en bout de course, son pied se bloquant dans la pelouse. Il s’est immédiatement tordu de douleur et a demandé le changement rapidement. A sa sortie du terrain, il ne pouvait pas poser le pied par terre et a dû être soutenu par deux membres du staff médical. Le Bayern n’a pas encore communiqué sur le sujet.