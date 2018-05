Bundesliga - Bayern Munich : Pas d’intérêt pour Anthony Martial (Manchester United)

Selon Sport Bild, le Bayern Munich ne ferait pas partie des clubs intéressés par l’attaquant français de Manchester United, Anthony Martial.

Si la Juventus Turin serait bel et bien sur la piste de l’attaquant international français Anthony Martial (22 ans, Manchester United), cela ne serait pas le cas du Bayern Munich. Selon Sport Bild, le champion d’Allemagne ne ferait pas partie des clubs intéressés par l’ancien joueur de Lyon et de Monaco, dont le contrat expire en juin 2020 (+ une année supplémentaire en option). Avec Franck Ribéry, Kingsley Coman, Arjen Robben et Serge Gnabry (qui est actuellement prêté à Hoffenheim) les Bavarois – qui seront entraînés la saison prochaine par Niko Kovac – n’auraient pas besoin du Tricolore.