Bundesliga – Bayern Munich : James Rodriguez touché au ligament du genou gauche

Le Real Madrid a de nouveau fait le choix de la solution interne. De la même manière que lors de la nomination de Zinedine Zidane pour remplacer Rafael Benitez, le club de la capitale espagnole a choisi de confirmer Santiago Solari à la tête de l’équipe première jusqu’en juin 2021, comme annoncé ce mercredi dans un communiqué : « Le conseil d'administration du Real Madrid, réuni aujourd'hui, a convenu de la nomination de Santiago Solari en tant qu'entraîneur de l'équipe première jusqu'au 30 juin 2021 », est-il écrit. Solari était coach intérimaire des Merengue depuis le licenciement de Julen Lopetegui après la lourde défaite madrilène lors du Clasico face au FC Barcelone (5-1). Depuis, il a enchaîné avec ses troupes quatre succès de rang – un en Coupe du Roi, un en Ligue des Champions, deux en Liga – dont trois sans prendre de but. Le tout avec la bagatelle de 15 buts inscrits.Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec la Juventus Turin, l’attaquant international argentin Paulo Dybala (24 ans) serait notamment dans le viseur du Bayern Munich. Les Bavarois auraient lancé des discussions au sujet de l’ancien joueur de Palerme, qui a inscrit deux buts cette saison en Serie A (+ 4 réalisations en Ligue des Champions), mais la Vieille Dame réclamerait une petite fortune. Selon les informations de Rai Sport, les Bianconeri auraient fixé la barre à… 160 M€ pour discuter d’un éventuel transfert du natif de Laguna Larga, qui a été recruté pour quarante millions d’euros il y a trois ans. Un tarif qui devrait calmer les ardeurs de plus d’un courtisan…Suite à la blessure de Lucas Biglia (mollet), le Milan AC serait notamment sur la piste du milieu de terrain récupérateur international guinéen Amadou Diawara (21 ans, Naples), a-t-on appris dans les colonnes de Tuttosport. Sous contrat jusqu’en juin 2021 avec le club du président Aurelio De Laurentiis, l’ancien joueur de Bologne figurerait sur la short-list des Rossoneri.Une chose est certaine : Jan Oblak fait aujourd’hui partie des tous meilleurs gardiens de la planète, et le prouve match après match avec l’Atlético Madrid. Depuis son arrivée en provenance de Benfica, le portier de 25 ans a, à titre d'exemple, gardé sa cage inviolée lors de 100 de ses 179 matchs toutes compétitions confondues. Et pourtant, ses dirigeants ne se pressent pas pour lui offrir la prolongation de contrat – avec revalorisation salariale à la clé – qu’il attend depuis des mois. Résultat, selon les informations de Marca, le portier slovène aurait décidé de quitter les Colchoneros dès cet hiver en cas d’offre, alors que son contrat court jusqu’en 2021 et que sa clause libératoire est fixée à 100 millions d’euros.Après Steven Gerrard, Frank Lampard et John Terry, c’est tout un pan de l’histoire du football anglais au 21eme siècle qui se termine avec la retraite de Joe Cole. Ce mercerdi, l’ancien milieu de terrain a annoncé qu’il raccrochait les crampons à 37 ans. Il évoluait aux Tampa Bay Rowdies, au deuxième échelon américain, depuis 2016. Formé à West Ham, Joe Cole a passé l’essentiel de sa carrière en Premier League, où son nom restera à jamais associé à Chelsea où il a remporté trois titres de champion d’Angleterre, sans oublier ses passages à Liverpool et Aston Villa.