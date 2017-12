Bundesliga - Bayern Munich : Carlo Ancelotti règle ses comptes avec les dirigeants

L’ancien entraîneur du Bayern Munich, Carlo Ancelotti, est sorti de son silence avant la rencontre opposant le Bayern Munich au Paris Saint Germain. L’heure est au règlement de compte avec les dirigeants bavarois.

Carlo Ancelotti a la rancune tenace. Remercié depuis dix semaines du Bayern Munich à la suite de la défaite (3-0) au Parc des Princes face au PSG en Ligue des champions, le coach italien a décidé de régler ses comptes avec ses anciens patrons. « Lorsque les dirigeants ne protègent pas leur entraîneur, c’est qu’il est mort. C’est exactement ce qu’il m’est arrivé à Munich », a-t-il expliqué lors d’une interview accordée au quotidien allemand TZ. « On m’a demandé de modifier ma méthode de travail, ce que j’ai aussitôt refusé », a poursuivi l’ancien entraîneur du Milan, du Real Madrid ou encore de Chelsea. Lâché par une partie du vestiaire, le Mister a décidé également de s’en prendre à ses anciens joueurs. « Que voulez-vous faire lorsque des joueurs importants foncent dans le bureau des dirigeants pour faire part de leur frustration et qu’ils sont protégés par leurs patrons, a-t-il lâché. Du coup, le coach n’a plus de crédit dans le vestiaire. C’est ensuite impossible de s’en relever. » Le divorce semble consommé.