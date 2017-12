Bundesliga - Bayern Munich : Arjen Robben absent jusqu’à la fin de l’année ?

Blessé depuis deux semaines, Arjen Robben pourrait ne pas rejouer avant janvier selon son entraîneur au Bayern Munich.

Mardi, c’est sans Arjen Robben que le Bayern Munich est venu à bout du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions (3-1). Pour cause, l’international néerlandais est écarté des terrains depuis le 22 novembre et la victoire des Bavarois à Anderlecht. Et l’absence de l’ancien Madrilène pourrait se prolonger jusqu’en fin d’année. « Arjen a des problèmes avec son nerf sciatique qui est un peu enflammé. Normalement, ce n’est pas une blessure grave, avec une ou deux semaines d’absence. Mais là, nous ne sommes pas en mesure de faire une prévision », a expliqué Jupp Heynckes à la presse.