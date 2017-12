Brignoli : "le Real Madrid devrait me recruter à la place de Cristiano"

Buteur avec Benevonto ce dimanche face au Milan AC, le portier Alberto Brignoli a offert à Benevento son premier point historique en Serie A après 15 matchs (2-2) !

La vidéo de son but a fait le tour des réseaux sociaux et ce n’est pas que ça puisque sa déclaration après le match risque de faire plus de buzz.

Le gardien passé par Leganès s’est amusé en se comparant à Cristiano Ronaldo lors d’une interview avec Marca. « En tant que gardien de but, j’aurais préféré qu’on parle d’un arrêt. Mais ça a été passionnant, je ne vais pas le nier, a-t-il reconnu. Je ne sais pas combien de messages j’ai reçu. C’est quelque chose qui dépasse le monde du football. Le Real Madrid devrait me recruter à la place de Cristiano (Ronaldo). »

« Il faut travailler dur pour essayer de réaliser l’exploit : se sauver », a-t-il indiqué d’un ton plus sérieux.