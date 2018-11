Brest et Lorient au ralenti, Nancy tout sourire

Encore une fois inconstant, l’OL a accéléré en seconde période pour venir à bout de Saint-Etienne vendredi dans le derby, en ouverture de la 14eme journée de L1 (1-0). Les Lyonnais s’emparent provisoirement de la 2eme place, loin derrière le PSG.

Le debrief

Le film du match

Tops et flops



TOP 3



FLOP 3

Monsieur l’arbitre au rapport

La feuille de match

L1 (14eme journée) / LYON – SAINT-ETIENNE : 1-0

Lyon

Saint-Etienne

L’OL a au moins le mérite d’être constant dans l’inconstance. Il n’y a que ça qui donne un fil conducteur à la saison des Lyonnais jusqu’à maintenant. Comme à Guingamp avant la trêve internationale (2-4), ils n’ont rien montré de bon en première période dans le derby contre Saint-Etienne vendredi, en ouverture de la 14eme journée de L1 (1-0). Et comme à Guingamp, ils ont affiché un visage bien plus conquérant dans les duels et séduisant dans le jeu en seconde période pour empoche une victoire tout compte fait logique aux dépens de Verts qui ont plongé une fois que les Gones ont accéléré. Invaincus depuis la fessée reçue au Parc des Princes, qui est même leur seule défaite sur leurs 14 derniers matchs toutes compétitions confondues, les hommes de Bruno Genesio ont provisoirement grimpé à la 2eme place du classement, loin derrière le PSG. Mais il n’est pas certain qu’ils y resteront jusqu’au bout s’ils ne se débarrassent pas de leur irrégularité maladive.Au 3-4-3 installé par l’OL sur les deux derniers matchs l’ASSE avait opposé un système comparable, déjà utilisé à Paris par exemple cette saison (4-0). Et à l’instar de ce que les Verts avaient proposé dans la Capitale, ce sont eux qui ont dirigé les débats au cours du premier acte. Ils ont laissé une possession stérile aux Lyonnais pour mieux les aspirer et s’engouffrer entre les lignes, la paire Aouar-Ndombele laissant des boulevards dans son dos à la perte du ballon. La lenteur de Marcelo obligeant tous les défenseurs de l’OL a reculé au plus vite, des trous béants s’ouvraient pour les Stéphanois. Ces derniers n’ont toutefois pas concrétisé leur supériorité, malgré deux occasions franches sur lesquelles Anthony Lopes a sorti le grand jeu. Limités au strict minimum en première période, avec seulement deux tirs, soit leur deuxième plus mauvais total de l’année 2018 en championnat, les Gones ont passé la vitesse supérieure au retour des vestiaires.L’entrée de Maxwel Cornet au relais d’un Nabil Fekir a blessé a amené du peps et les locaux, pas franchement poussés par une ambiance indigne d’un derby en l’absence des supporters visiteurs et d’une vraie montée en pression, ont commencé à gagner des duels, à être plus justes techniquement. Ils n’ont mis qu’un quart d’heure à valider ce temps fort et même l’expulsion stupide de Rafael à 20 minutes de la fin n’a pas modifié le cours du match, en dépit de quelques sueurs froides dans la surface de l’OL. Un penalty aurait notamment pu être accordé aux Stéphanois, même si l’action prête à débat sans que la faute ne soit réellement avérée. Incapables de refaire le coup de l’égalisation dans le temps additionnel comme la saison passée, les Verts sont à leur place en étant 5emes de L1. Ils ont perdu trois matchs en 2018-19, contre les trois premiers du classement. Les Lyonnais sont eux bien moins lisibles. C’est ce qui les rend dangereux. Autant pour les autres que pour eux-mêmes.Récupération basse de Saint-Etienne, qui lance un contre éclair avec Selnaes. Le milieu des Verts fixe avant de servir sur la gauche Cabella, dont le centre du gauche trouve Diony dans le dos de Marcelo au point de penalty. La reprise de la tête de l’attaquant stéphanois est puissante, même si elle part plein axe, et contraint A.Lopes à une belle envolée pour enlever le ballon de sous sa barre.Coup-franc pour l’ASSE suite à une faute évitable de Denayer sur Diony. A l’angle gauche de la surface, Khazri enroule son centre au second poteau, où Debuchy est seul pour reprendre. Il manque sa tête, mais dévie le ballon de l’épaule et A.Lopes sort un énorme arrêt réflexe à bout portant pour sauver les siens.F.Mendy centre du droit pour Depay, qui contrôle de la poitrine à l’entrée de la surface. Il se sert ensuite du faux-appel de Rafael pour prendre sa chance. Son tir croisé du droit, légèrement touché par M’Vila, passe juste à côté du poteau gauche de Ruffier.Sur le corner qui suit, Depay envoie un centre très tendu depuis la gauche. Denayer coupe au premier poteau, se libère du marquage et passe devant Kolodziejczak puis M’Vila pour placer une reprise de la tête qui ne laisse aucune chance à Ruffier.Coup-franc pour Lyon. Décalé sur la droite, Depay enroule son centre qu’Aouar reprend au point de penalty. Mais la reprise de la tête du milieu de l’OL est légèrement trop décroisée pour battre Ruffier.Carton rouge pour Rafael. Dans une position excentrée où il n’y aucune raison de commettre un tel geste, le lateral brésilien lance un tacle aérien très malvenu sur M’Vila. Il est logiquement exclu par l’arbitre.Contre-attaque menée à quatre contre quatre par les Lyonnais, avec Cornet à la baguette pour écarter à l’opposé vers Aouar. D’une feinte de corps et d’un coup de rein, Aouar dépose Debuchy et envoie un centre-tir sur lequel l’ancien Messin est trop court pour pousser le ballon dans le but vide au second poteau.Sans deux arrêts monstrueux d’A.LOPES au cours de la première demi-heure, le cours de ce 117eme derby du Rhône en aurait été changé. Comme régulièrement cette saison, le gardien portugais a ainsi fait oublier les soucis défensifs de son équipe. Au chômage technique par la suite, jusqu’à être de nouveau impeccable en fin de match.Personne ne symbolise mieux qu’AOUAR les deux visages affichés par l’OL. Discret en première période, il a profité du mouvement plus important autour de lui pour briller par ses orientations et ses transmissions au retour des vestiaires. D’une grande justesse dans tout ce qu’il a réalisé et a conservé des ballons précieux en infériorité numérique. Pas passé loin d’inscrire un quatrième but consécutif en L1.Entré à la pause à la place d’un FEKIR peu en réussite et diminué physiquement, CORNET a apporté du tonus à l’attaque de l’OL. Il l’a dynamisée par ses appels et ses accélérations balle au pied, auxquels il a ajouté la qualité technique qui lui fait parfois défaut. Au service du collectif en fonction des besoins, y compris en infériorité numérique.M.DEMBELE n’a toujours pas trouvé sa place dans l’attaque de l’OL. Aligné en pointe, il n’a touché que 12 petits ballons en plus d’une heure et n’a pas réussi en à faire bon usage, à cause en particulier de son manque de maîtrise technique. Un impact minimal sur les événements, comme trop souvent cette saison.Mais qu’est donc passé par la tête de RAFAEL ? Le latéral brésilien a disjoncté d’un tacle complètement inutile sur M’Vila qui lui a valu une expulsion aussi logique que stupide. Sans conséquence pour l’OL, en dehors d’une suspension à venir qui pourrait être lourde. Mais ce geste hors-de-propos a mis inutilement son équipe en danger, ce qui a gâché une prestation jusque-là intéressante.Fébrile dans la relance et ses interventions au cours du premier quart d’heure, KOLODZIEJCZAK est ensuite monté en puissance pour mieux finir la première période. Mais il est retombé dans ses travers après la mi-temps et s’est oublié au marquage de Denayer sur le seul but lyonnais de la soirée.Antony Gautier a bien maîtrisé son sujet dans un derby qui n’en avait pas l’intensité sur le terrain et dans les tribunes, au moins durant la première période. L’arbitre a logiquement expulsé Rafael, mais a certainement oublié un penalty à Saint-Etienne, pour une faute de Lucas Tousart sur Yannis Salibur, qui était en excellente position pour marquer.Temps pluvieux – Pelouse bonne: M.Gautier (: Denayer (62eme) pour Lyon: Denayer (42eme) pour Lyon - Monnet-Paquet (39eme) et Kolodizejczak (89eme) pour Saint-Etienne: Rafael (70eme) pour LyonA.Lopes () – Denayer (), Marcelo (), Marçal () - Rafael (), Ndombele (), Aouar (), F.Mendy () – Fekir (cap) () puis Cornet (46eme /), M.Dembélé () puis Tousart (73eme), Depay () puis B.Traoré (90eme): M.Gorgelin (g), Tete, P.C.Diop, Terrier: B.GenesioRuffier (cap) () – Debuchy (), Subotic (), Kolodziejczak () – Monnet-Paquet () puis Hamouma (68eme), Selnaes () puis Beric (78eme), M’Vila (), G.Silva () – Cabella () - Khazri (), Diony () puis Salibur (68eme): J.Moulin (g), Saliba, Diousse, Nordin: J.-L.Gasset