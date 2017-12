Brésil - Sao Paulo : Rai nommé directeur sportif

Le club brésilien de Sao Paulo a annoncé la nomination de Rai comme nouveau directeur sportif, jeudi soir.

Rai va découvrir la fonction de dirigeant ! Le club brésilien de Sao Paulo a en effet annoncé jeudi soir la nomination de l’ancien joueur du PSG au poste de directeur sportif du club. Celui qui fut capitaine de la Seleçao figurait déjà au sein du conseil d’administration mais va être chargé d’impulser un nouvel élan à un club qui a terminé 13eme du dernier Championnat. Rai : « Je suis calme et confiant » « Je suis très motivé parce que c’est un bon moment dans ma vie personnelle. Dans ma réflexion, j’ai donné la priorité à Sao Paulo. Je vais m’y consacrer pleinement. Mon histoire dans ce club et mes expériences passées me font penser que je vais faire un excellent travail ici. Je suis calme et confiant », a déclaré celui qui a disputé près de 400 matchs avec Sao Paulo.