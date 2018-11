Brésil - Neymar : "Il faudrait une Coupe du Monde tous les ans..."

''Les coéquipiers dans l'équipe ne sont pas les mêmes, les systèmes de jeu ne sont pas les mêmes, les adversaires non plus'', a expliqué l'ancien milieu du Barça et du Real Madrid. ''Quand la qualité de l'équipe est faible, ça devient difficile pour un joueur de gagner un tournoi comme la Coupe du Monde tout seul'', a-il-ajouté. ''Il peut faire la différence sur un ou deux matchs mais c'est difficile d'arriver à la victoire sans avoir une équipe de haut niveau.'' ''Je pense que c'est la grande différence, entre son club et l'équipe nationale il y a différentes limites qui affectent ses performances.''