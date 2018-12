Brahim Diaz (Manchester City), cela se précise avec le Real Madrid

En raison des manifestations des « gilets jaunes », la LFP a décidé de reporter la rencontre entre l’Olympique Lyonnais et l’AS Monaco à dimanche soir (21h00). Elle était initialement prévue le même jour à 13h. Par ailleurs, le match Nice – Saint-Etienne, prévu vendredi soir, a été reprogrammé à dimanche, 17h.



⚠ En raison de l’actualité et de l’affectation des forces de l’ordre sur d’autres missions, la Commission des Compétitions de la LFP a décidé de décaler la rencontre Olympique Lyonnais - AS Monaco au dimanche 16 décembre à 21h.#OLASM pic.twitter.com/BNY2e5U97Z

— AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) 13 décembre 2018



🚨 Officiel : La rencontre #OGCNASSE (initialement programmée au vendredi à 20h45) est reportée à ce dimanche à 17h ! #NoëlAuStade pic.twitter.com/MwlkBRcAHN

— OGC Nice (@ogcnice) 13 décembre 2018

Alors que cinq des dix matchs de la 18eme journée de Ligue 1 ont déjà été reportés en raison de l’affectation des forces de l’ordre sur les manifestations des « gilets jaunes », on attendait notamment de savoir quel serait le sort du match entre l’Olympique Lyonnais et l’AS Monaco. Initialement prévue dimanche à 13h00 pour plaire au marché chinois, l’affiche a finalement été décalée à 21h00 par la LFP, « à la demande de son diffuseur officiel Canal +, en accord avec les deux clubs et en lien avec la Préfecture du Rhône ». "L’Olympique Lyonnais informe que la rencontre contre l’AS Monaco initialement programmée à 13h le dimanche 16 décembre au Groupama Stadium, est décalée à 21h à la place du match OM / Bordeaux, et sera diffusée en prime time sur Canal+ et BeIN. L’Olympique Lyonnais se réjouit de retrouver ses supporters au Groupama Stadium dimanche soir, pour encourager Nabil Fekir et ses partenaires qui se sont qualifiés hier pour les 1/8 de finale de Champions League, l’OL devenant ainsi le club français le plus souvent présent à ce stade de la compétition avec dix participations (...) Les billets achetés pour le match restent valables pour ce nouvel horaire. Le club informera dès ce vendredi par mail, les personnes ayant acheté des billets, des conditions de remboursement pour celles qui ne pourraient assister au match à 21h", s'est réjoui l'écurie rhodanienne dans un communiqué.à 17h00, au lieu de vendredi soir.