Brahim Diaz (Manchester City) a l'embarras du choix

En fin de contrat en juin 2019, Brahim Diaz (Manchester Cty) semble promis au Real Madrid. Pourtant le PSG serait également entré dans la danse selon certaines indiscrétions venues d’Espagne.

Le PSG propose un pont d’or

C’est le feuilleton qui tient en haleine toute l’Espagne et toute l’Angleterre. Que va donc bien faire Brahim Diaz ? La pépite hispano-marocaine est en fin de contrat en juin prochain avec Manchester City et malgré les offres de prolongation faites par les Citizens, Diaz préfère jouer la montre. «, a déclaré Pep Guardiola ce vendredi en conférence de presse. La balle est dans son camp. S’il ne veut pas reste, il devra partir. » Particulièrement agacé, le technicien espagnol préfère donc se passer du joueur depuis le début de saison (3 matchs dont aucun en Premier League) et se retrouve face à un dilemme.Ce dernier fait monter les enchères et a conseillé Brahim Diaz de prendre son temps afin de voir toutes les offres qui se présentent à lui.Elles sont nombreuses puisque la situation de l’international U21 espagnol interpelle. Le Real Madrid fait d’ailleurs le forcing pour attirer le milieu offensif de 19 ans. Le club merengue aurait les faveurs du natif de Malaga qui verrait d’un bon œil le fait de revenir en Liga. La presse espagnole, As et Marca en tête, assure même qu’un accord a été trouvé entre les deux parties. Le mieux serait une arrivée en janvier pour éviter d’être devancé par la concurrence.Promis au Real, Diaz retournera-t-il dans son pays natal ? Rien n’est moins sûr puisqu’il semblerait bien que le PSG soit également rentré dans la danse et proposerait un pont d’or pour rafler la mise. Manchester City, Real Madrid ou PSG, Brahim Diaz a l’embarras du choix et cette concurrence devrait rapidement faire le bonheur du Citizen.