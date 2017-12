Bordeaux : Gourvennec ne se défile pas

Sept défaites sur les dix derniers matchs de Ligue 1. Bordeaux a touché le fond vendredi soir contre Strasbourg à domicile (0-3). Une défaite qui fait très mal, et que Jocelyn Gourvennec a pris le temps de commenter au micro de Canal+Sport.

« C’est un moment très difficile, a souffé le coach bordelais. On s’est fait transpercer après seulement deux minutes, Strasbourg a tout de suite pris confiance dans la foulée de son match contre Paris alors que nous on a plongé dans le doute. Ils auraient pu mettre plus de buts alors que nous, on aurait pu jouer deux heures on n’aurait pas marqué. » Au classement, Bordeaux est désormais douzième et pourrait chuter de plusieurs places en fonction des résultats du week-end, ce qui déçoit Jocelyn Gourvennec, qui comptait sur les rencontres à domicile pour relancer la machine. « On comptait sur ce match à domicile pour avancer. On faillit à domicile ce qui ne nous était pas arrivé depuis un moment. C’est dur mais il ne faut pas baisser la tête, rester unis, continuer à travailler, être digne », estime l’ancien entraîneur de Guingamp. Ce dernier est de plus en plus contesté en Gironde, comme l’ont montré les « Gourvennec démission ! » descendus des tribunes du Matmut-Atlantique vendredi soir. « Ce sont des choses logiques quand le public est mécontent, on l’a entendu dans d’autres stades. Ça ne me fait pas plaisir mais c’est un mécontentement général car on n’a pas fait ce qu’il fallait, répond l’intéressé. Ma place ? Je ne pense pas à ça. Je mets toute mon énergie dans mon métier, il n’y a que ça qui compte. On s’entend tous très bien dans le staff, on est sur la même longueur d’onde avec la direction. On est dans une situation difficile mais il n’y a que le travail et le courage qui vont nous sortir de là », veut croire Jocelyn Gourvennec.