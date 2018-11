Bonucci ? Kalinic ? L’ancien directeur sportif du Milan AC avoue des erreurs de casting

Massimiliano Mirabelli s’est longuement confié à Sportitalia. L’ancien directeur sportif du Milan AC est revenu sur la période chinoise du club et l’été 2017 qu’il considère comme un échec.

Aubameyang priorité du Milan et Mirabelli

Les Chinois ont dit non à CR7

A l’image de la présidence chinoise, Massimiliano Mirabelli n’a pas fait long feu au Milan AC. L’ancien directeur sportif des Rossoneri n’est resté que 15 mois avant de prendre la porte à la fin du mois de juillet dernier. Plutôt discret depuis son limogeage, l’Italien a rattrapé le temps perdu mercredi soir en étant l’invité de Sportitalia.Tout fraîchement racheté par un investisseur chinois, le Milan AC a eu la fièvre acheteuse et a dépensé sans compter, sans que cela soit une réussite. « On a passé 15 mois très compliqués et il serait hypocrite de ma part de dire que nous avons tout bien fait », a avoué l’ancien DS.Des arrivées massives il y a un an, nombreuses sont celles qui ont déjà plié bagages durant la dernière fenêtre du Mercato. Que ce soit Leonardo Bonucci, André Silva ou encore Nikola Kalinic, tous ont quitté le navire après une saison moyenne à San Siro. « Je ne pense pas que vous puissiez considérer la signature de Bonucci comme un échec. Il était vraiment impatient de venir à Milan quand je l'ai contacté. Il n'était pas content à la Juve et nous en avons profité, se défend Mirabelli. La seule erreur a été de lui donner le brassard. » Douze mois après, l’international italien est retourné dans le Piémont dans un échange avec Gonzalo Higuain.Mais la priorité était bel et bien Pierre-Emerick Aubameyang à en croire Massimiliano Mirabelli. « Mous avions rencontré Aubameyang et il était mon seul objectif pour l'attaque, même si le Borussia Dortmund demandait beaucoup d’argent. Seulement, le coach Montella voulait Kalinic. » Résultat des courses, « Aubam » est parti à Arsenal l’hiver dernier pendant que le Croate n’a inscrit que 6 buts en 41 matchs avant de s’envoler vers l’Atlético de Madrid.Toutes ces erreurs de casting ont pratiquement été effacées par la nouvelle direction américaine mais d’après l’ancien directeur sportif, le Milan aurait pu revenir par la grande porte avec un transfert d’envergure qui se réalisera finalement un an plus tard chez l’ennemi turinois. « Nous avions envisagé Cristiano Ronaldo et nous en avions parlé avec Jorge Mendes. Nous savions qu’il avait des problèmes avec le Real.Avec 9 buts en 13 matchs, le Portugais n’aurait pas fait de mal à un club qui se bat pour retrouver son lustre d’antan. Le quintuple Ballon d'Or n'est d'ailleurs pas le seul grand nom à avoir vu les portes de Milanello se refermer puisque Mirabelli a assuré avoir dit non à un retour de Zlatan Ibrahimovic « qui ne représentait pas le futur ». Un an plus tard, l a chanson semble bien différente entre le club et le joueur du Los Angeles Galaxy.